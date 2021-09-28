В часах Apple обнаружили таинственный передатчик

Вадим Карасев

Специалисты нашли в умных часах Apple Watch 7 неизвестный модуль для передачи данных. Он активируется, когда гаджет помещают на проприетарную магнитную док-станцию, пишет издание MacRumors.

Упоминание о передатчике обнаружили в документах в базе FCC. Там говорится о наличии отдельного беспроводного модуля, который может передавать данные на частоте 60,5 гигагерца и предназначен лишь для внутреннего использования. По мнению экспертов, таинственный интерфейс выполняет функции беспроводной диагностики — в магазинах или сервисных центрах Apple.

Также он может оперировать сравнительно большими объемами информации и даже выступать в будущих продуктах компании в качестве единственного пути для беспроводной передачи данных. Последние версии умных часов этого бренда поддерживают отправку и получение файлов с помощью новой технологии Ultra WideBand (UWB). Для российских пользователей данная опция отключена.

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