В Коми начал работу Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников

В Коми начал работу Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Центр станет ядром единой региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников. В нем будут адресно поддерживать руководителей и педагогов образовательных организаций, обеспечивать им возможность непрерывно повышать профессиональное мастерство. Индивидуальные образовательные маршруты будут выстраиваться с учетом предметных и методических дефицитов конкретного педагога.

Центр создан как структурное подразделение Коми республиканского института развития образования.

«Как руководитель проекта «Новая школа» готова сказать, что все, связанное с обучением наших педагогов, сегодня является приоритетной задачей для республики. Мы в последнее время много говорим об обновлении школ, строительстве новых, но главное – какие программы мы будем там реализовывать. Программы могут стать интересными только тогда, когда учителя сами смогут пользоваться передовым опытом. Многие знают о том, что есть Образовательный центр «Сириус». Я мечтаю, чтобы в этом центре побывал каждый преподаватель республики. И «Сириус» может транслировать методики обучения, интересные проекты через такие региональные ресурсные центры, как этот», – сказала заместитель председателя Государственного Совета Республики Коми Валентина Жиделева.

Министр образования, науки и молодежной политики республики Коми Наталья Якимова отметила, что центр открыт в рамках нацпроекта «Образование».

«Более 11 миллионов рублей было направлено из федерального бюджета с республиканским софинансированием на оборудование и мебель, а также более 10 миллионов рублей республиканских средств выделено на ремонтные работы. Многие из коллег очень часто бывают в институте и сегодня могут увидеть, как изменилось пространство: стало современно, удобно и красиво. Это в том числе должно мотивировать педагогов к непрерывному обучению, к желанию постоянно повышать уровень профессиональной компетентности, к общению с коллегами», – сказала Наталья Якимова.

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров Республики Коми создан при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Федеральным оператором по организационно-информационному и методическому сопровождению функционирования сети центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников выступает Академия Минпросвещения России.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.