В крымском зоопарке тигр откусил годовалому ребенку палец

Вадим Карасев

Тигр откусил годовалому мальчику палец на руке в зоопарке "Тайган" в Крыму. По этому инциденту уже проводится доследственная проверка, сообщает региональное управление СК.

22-летняя жительница Краснодара слишком близко поднесла своего ребенка к дальнему защитному ограждению клетки с тиграми. В результате хищник укусил его за руку и пострадавшего пришлось госпитализировать. Медики ампутировали укушенный палец, на данный момент состояние малыша оценивается как удовлетворительное.

"Ребенок в сознании, вчера была операция. Кушает, играет, пытается привыкнуть брать все одной ручкой. Следователи сказали, что лучше не подавать заявление, так как вины парка нет. Я считаю, что ограждение возле опасных животных недостаточное. Плюс отсутствует медсестра, первую помощь оказать не могут, несмотря на то, что это место повышенной опасности", — сказала его мать.

Прокуратура начала проверку в отношении родителей ребенка и зоопарка. Также будут оценены условия безопасности при предоставлении услуг населению, в том числе при посещении львов и тигров.