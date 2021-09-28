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В Крыму обезвредили более 13 тысяч боеприпасов времен ВОВ

В Крыму обезвредили более 13 тысяч боеприпасов времен ВОВ

10:03  Автор: Александр Мащенко



Более 13 тысяч взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны обезвредили сапёры отдельного морского инженерного полка Черноморского флота с начала 2021 года, сообщает отдел информационного обеспечения флота.

Среди опасных находок — артиллерийские снаряды, миномётные мины, ручные гранаты и патроны различного калибра к стрелковому оружию.

Саперы отрабатывают заявки по обезвреживанию боеприпасов на территории населённых пунктов Республики Крым, поступающие от военных комиссариатов региона. Кроме того, группа разминирования инженерного полка Черноморского флота совместно с органами МЧС выполняет задачи по подъёму и обезвреживанию боеприпасов с затонувшего в годы Великой Отечественной войны грузового теплохода «Жан Жорес».

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Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Крыму сообщала, что ее специалисты уничтожили более 4,5 тысячи боеприпасов, поднятых с теплохода «Жан Жорес». Еще более двух тысяч боеприпасов планируется поднять и обезвредить в ближайшее время.

Грузовой теплоход «Жан Жорес» осуществлял транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции и затонул, подорвавшись на мине, при входе в Феодосийский порт 16 января 1942 года.



#Крым #безопасность


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По материалам: pnp.ru

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