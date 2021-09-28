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В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе

В столичных заведениях общепита и магазинах усилят контроль за соблюдениям масочного режима. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

Представитель мэрии уточнил, что контроль за ношеним масок и перчаток на предприятиях города с прошлого года не прекращался.

В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получил предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно.

Он добавил, что санкции за нарушение мер профилактики COVID-19 предусматривают штраф до 1 млн руб. и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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По материалам: uposters.ru

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