В Москве в кубке «Турнир большого города» приняли участие более 20 тысяч человек, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Кубок прошел в столице с 6 по 26 сентября.

Соревнования проводились для всех желающих без возрастных ограничений. Также в рамках турнира прошли любительские состязания по шашкам, шахматам и поддавкам (обратным шашкам).

«Сегодня соревнования по киберспорту очень популярны, а шахматы и шашки традиционно являются одними из самых массовых и любимых видов спорта в мире. У киберспортивных дисциплин и классических интеллектуальных игр много общего. Они развивают внимание, скорость реакции и усвоения информации, стратегическое мышление, учат быстро принимать решения. Именно поэтому возникла идея провести такой большой общий турнир. Особо хочется отметить, что состязания объединили детей и родителей, людей разных возрастов и профессий и помогли представителям разных поколений лучше понять друг друга и расширить круг общих интересов. А количество просмотров трансляций игр турнира превысило 800 тысяч», – подчеркнул директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Киберспортсмены соревновались в 11 дисциплинах. В дисциплине HearthStone первое место занял Арсений Ковалевский, в виртуальной футбольной игре FIFA 21 победу одержал Никита Дроздов, а в компьютерной игре PUBG Mobile первым стал Артем Румянцев.

В командных состязаниях чемпионами стали:

– World of Tanks Blitz: Артур Платов, Артем Сидоров, Валерий Клименко;

– Brawl Stars: Дамир и Данияр Абуловы, Данила Чуйко;

– Mobile Legends: Bang Bang: Иван Мещеряков, Артем Максутов, Илья Петров, Андрей Горкавый, Мария Румянцева и Владислав Федулов;

– Valorant: Илья Поваляев, Иван Михайлов, Александр Светлов, Илья Матяш, Давид Артенян, Юрий Елькин;

– World of Tanks: Максим Большунов, Иван Морозов, Андрей Ерохин;

– Dota 2: Максим Шеин, Иван Середа, Александр Демин, Виктор Хромов, Артем Мартышкин, Георгий Боков;

– Standoff 2: Александр Чилимкин, Юрий Певкин, Сергей Сазонов, Константин Поляков, Яков Васько, Михаил Ячменев.

В дисциплине League of Legends победу одержали ребята из команды Me and the Boys.

В шахматных состязаниях победил ученик шестого класса школы № 319 Матвей Шелест, первое место в турнире по шашкам занял Виктор Звездин из школы № 86 имени М.Е. Катукова. Победу в соревнованиях по поддавкам одержал учитель математики из школы № 1512 Константин Ботко.