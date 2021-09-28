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В Новгородской области стартовал V региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Новгородской области стартовал V региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Новгородской области стартовал V региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», сообщает Министерство образования Новгородской области. 

Соревнования пройдут по 25 компетенциям в трех категориях (школьники, студенты и специалисты) и продлятся до 30 сентября 2021 года.

В чемпионате участвуют свыше 200 человек из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Чемпионат будет проходить в Великом Новгороде, Боровичах и Старой Руссе на десяти площадках. Всего в ходе чемпионата будет разыгран 31 комплект медалей. Помогать в проведении чемпионата будут свыше 70 волонтеров.

Школьники будут демонстрировать свое мастерство в 14 компетенциях, среди которых – столярное дело, художественное вышивание, роспись по шелку, швея, карвинг, дизайн персонажей/анимация, берестоплетение и другие.  Студенты будут соревноваться в 15 компетенциях, среди них – кондитерское дело, поварское дело, садовник, печное дело, предпринимательство, ремонт и обслуживание автомобилей, сухое строительство и штукатурные работы, малярное дело, лабораторный химический анализ и другие. Специалисты поучаствуют в соревнованиях по двум компетенциям: портной и экономика и бухгалтерский учет.

«Абилимпикс» – международное движение, основной деятельностью которого является проведение конкурсов профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с целью их профессиональной ориентации и содействия в трудоустройстве. Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 году. С каждым годом чемпионат «Абилимпикс» набирает все большую популярность в образовательной среде, а количество его конкурсантов только растет.

# Общество
По материалам: edu.ru

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