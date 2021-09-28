В сети появился трейлер реалити-шоу о жизни возлюбленной Криштиану Роналду Джорджины Родригес

Вадим Карасев

Весной 26-летняя возлюбленная 36-летнего Криштиану Роналду Джорджина Родригес сообщила, что Netflix снимет о ней реалити-шоу, которое будет посвящено ее жизни, и вот в сети появился его первый ролик.





Шоу получило название "Я Джорджина". В трейлере показаны разные моменты из жизни модели: от появления на красной дорожке на Каннском кинофестивале и поездки на Гран-при Монако вместе с возлюбленным и его старшим сыном Криштиану-младшим до встреч с друзьями и семейного отпуска.

В одном отрывке видно, как она вытирает слезы после сообщения поклонника, который заставил ее расчувствоваться.

Джорджина, вы человек с огромным сердцем. Я хотел бы, чтобы в мире было больше таких людей, как вы,

— говорилось в его сообщении.

В другом эпизоде один из приятелей спрашивает ее о свадьбе. Однако Родригес отвечает, что пока говорить о свадьбе не приходится, хотя ей этого хотелось бы.

Это не зависит от меня, но я хотела бы. Будем надеяться,

— говорит она.

К слову, в шоу Джорджина появляется с кольцом на безымянном пальце левой руки. Но является ли это украшение подарком ее бойфренда, неизвестно. Возможно, реалити даст ответ на этот вопрос.





Джорджина Родригес













Джорджина Родригес с детьми

Как отмечали в Netflix, в шоу расскажут невероятную историю встречи Родригес и Роналду. Пара вместе уже пять лет. Они познакомились в бутике Gucci, где Джорджина работала консультантом, а Роналду туда случайно заглянул. В 2017 году Джорджина родила от возлюбленного дочь, которую они назвали Аланой. У Роналду также есть еще трое детей: 11-летний Криштиану-младший, имя матери которого футболист не раскрывает, и четырехлетние близнецы Ева и Матео, рожденные от суррогатной матери. Всех детей бойфренда Джорджина очень любит и воспитывает как своих.

За время отношений Криштиану и Джорджины их уже не раз подозревали в помолвке, однако ее официального подтверждения так и не последовало. Впрочем, Роналду говорил, что на Родригес он обязательно когда-нибудь женится. Но конкретные сроки так и не обозначил.





Джорджина Родригес и Криштиану РоналдуКриштиану Роналду с детьми

Криштиану Роналду — один из самых популярных футболистов современности и звезд в инстаграме. В социальной сети на него подписано 349 миллионов человек. До отношений с ним Джорджина Родригес была никому не известна. Однако теперь и она обрела славу: с ней стали сотрудничать модные бренды, она стала желанной гостьей на фэшн-показах и светских мероприятиях, а в Испании она сейчас, пожалуй, одна из самых известных местных знаменитостей. В соцсети она тоже теперь очень популярна. И хотя до бойфренда ей еще далеко, многие блогеры о таком количестве подписчиков могут только мечтать — на блог Родригес подписано больше 27 миллионов пользователей соцсети. Так что интерес Netflix к ее персоне вполне оправдан.

Мариана Панкина