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Владимир Путин поручил наделить Минпросвещения России правом регулирования цифровых образовательных ресурсов

Владимир Путин поручил наделить Минпросвещения России правом регулирования цифровых образовательных ресурсов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» обеспечить наделение Министерства просвещения Российской Федерации правом устанавливать порядок экспертизы содержания и порядок лицензирования электронных образовательных ресурсов.

Перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета опубликован на официальном сайте Кремля. 

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» обеспечить наделение Министерства просвещения Российской Федерации правом устанавливать порядок экспертизы содержания и порядок лицензирования электронных образовательных ресурсов, посредством которых обеспечивается реализация основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, предусмотрев особенности регулирования использования электронных образовательных ресурсов при экспериментальном правовом режиме в сфере образования в соответствии с отдельными федеральными законами», – говорится в документе. 

Срок исполнения поручения – до 1 января 2022 года.

Также Правительству поручено обеспечить применение с 1 января 2023 года исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся.

# Общество
По материалам: edu.ru

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