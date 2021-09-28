Владимир Путин поручил наделить Минпросвещения России правом регулирования цифровых образовательных ресурсов

Президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» обеспечить наделение Министерства просвещения Российской Федерации правом устанавливать порядок экспертизы содержания и порядок лицензирования электронных образовательных ресурсов.

Перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета опубликован на официальном сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» обеспечить наделение Министерства просвещения Российской Федерации правом устанавливать порядок экспертизы содержания и порядок лицензирования электронных образовательных ресурсов, посредством которых обеспечивается реализация основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования, предусмотрев особенности регулирования использования электронных образовательных ресурсов при экспериментальном правовом режиме в сфере образования в соответствии с отдельными федеральными законами», – говорится в документе.

Срок исполнения поручения – до 1 января 2022 года.

Также Правительству поручено обеспечить применение с 1 января 2023 года исключительно государственных информационных систем (ресурсов) при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, сопряженных с обработкой персональных данных обучающихся.