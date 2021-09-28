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Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах

Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования.

Перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета опубликован на официальном сайте Кремля. 

Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 1 июля 2022 года.

Также ведомствам поручено проанализировать соблюдение права каждого ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации, закрепленной за территорией по месту жительства ребенка, в том числе при переходе его на следующий уровень общего образования, и принять дополнительные меры по обеспечению указанного права.

Доклад – до 1 декабря 2021 года, далее – ежегодно.

# Общество
По материалам: edu.ru

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