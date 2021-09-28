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Внезапные навязчивые мысли: откуда они берутся и как с ними совладать

Внезапные навязчивые мысли: откуда они берутся и как с ними совладать

Навязчивые мысли способны навредить психике и энергетике человека. Именно поэтому важно знать своего врага в лицо и понимать, как ему противостоять. Эксперты рассказали, откуда берутся подобные мысли и как их можно победить.


Много раз мы отмечали, насколько полезными являются позитивные мысли и созидательное мышление в целом. Порой навязчивые негативные мысли лишают нас возможности оставаться оптимистичными и готовыми к преодолению любых препятствий.

В чем опасность навязчивых негативных мыслей

Появление болезней. В первую очередь навязчивые мысли снижают энергетику, потому что человек фокусируется не на том, на чем ему хочется. Это изматывает и приводит к появлению дыр в биополе. Как следствие, происходит потеря здоровья, утрата хорошего настроения.

Неудачи, снижение продуктивности. Невозможно нормально работать, думая о болезни или о предательстве друга. Навязчивые мысли могут быть разными, но их все объединяет одно — они не дают нам нормально трудиться.

Плохое настроение. Настроение существенно падает из-за крутящихся в голове негативных мыслей, что очень негативно сказывается на нашей привлекательности, харизме.


Как распознать навязчивые мысли

Такие мысли появляются против нашего желания. Иногда мы думаем о чем-то отвлеченном, расстраиваемся, но потом забываем это. Навязчивые же мысли приходят внезапно, с некоторой периодичностью.

Такие мысли приводят к раздражительности и тревожному состоянию. От них становится очень плохо на душе.

Вы понимаете, что с вами что-то не так. Вы можете мыслить критически и прекрасно понимаете, что нужно что-то менять.

Как бороться с такими мыслями

Чтобы понять, как с ними бороться, важно понять, при каких условиях они чаще всего появляются. Вот главные причины их появления:


эмоциональные травмы;
очень сильный стресс;
постоянное переутомление.

Стоит помнить о том, как нельзя бороться с навязчивыми мыслями. Речь идет о горячительных напитках. Многим кажется, что они помогают. На мгновение все действительно происходит, но потом ситуация в значительной мере усугубляется.

Прежде всего стоит рассказать о своей проблеме самому близкому человеку, который сможет внимательно выслушать. Это поможет поделиться опытом и получить должную поддержку. В некоторых случаях это приводит к снижению тревожности.

Не позволяйте мыслям мешать вашей жизни. Продолжайте жить, работать, развлекаться. Ищите новые увлечения и новые эмоции. Если резко сменить обстановку, это может очень помочь.

Поддерживайте себя в тонусе и берегите жизненную энергию. Для этого необходимо:


правильно спать: от 7 до 9 часов, в благоприятной обстановке;
правильно питаться: есть поменьше сладкого, исключить переедание;
отказаться от вредных привычек;
начать заниматься спортом или снизить нагрузки, если их слишком много.

Избегайте сильных стрессов. Если, к примеру, общение с кем-то вас раздражает, перестаньте поддерживать контакты с этими людьми.

Попробуйте перенести мысли на бумагу. Опишите проблему на бумаге, записав все, о чем вы думаете. Это вдвойне хорошо помогает тем, кому не с кем поделиться переживаниями. Это отличный способ лучше понять самих себя, начать проще относиться к навязчивым мыслям.

Медитируйте. Научиться медитировать не сложно. Это очень простой способ погрузиться внутрь своего сознания и абстрагироваться от внешних мыслей, которые пытаются проникнуть вам в голову.

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По материалам: dailyhoro.ru

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