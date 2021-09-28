Возникновение и развитие барбершопов

Вадим Карасев

О барбершопах и барберинге сегодня можно найти много информации, но далеко не все знают историю развития этой культуры. История профессии барбер достаточно длинная и интересная.

Античность

Лезвия для бритья, которые датированы примерно 3500 г. до нашей эры, были найдены в Египте. Барберы были уважаемыми людьми среди древних египтян.

Считалось, что злой дух может проникнуть в человека именно через его волосы. Чтобы его изгнать, нужно было подстричься и побриться.

На рыночных площадях, или агорах в Древней Греции мужчины пользовались услугами цирюльника. К брадобреям обращались солдаты Александра Македонского после того, как потерпели несколько поражений в боях с персами. Враги кололи их кольями, держа за длинную бороду.

Цирюльники в средние века не только брили, но и перевязывали раны, проводили небольшие операции, могли вправить сустав при вывихе и даже вырвать зуб. Кроме того, они применяли методику лечения пиявками и кровопускание. При различных недугах человек мог обратиться или к священнику, или к цирюльнику. Ведь уровень медицины был крайне низким. Чтобы сделать кровопускание, использовалась палочка, которую клиент должен был сжимать. На руку накладывалась повязка, чтобы избежать потери большого количества крови. Использовался также бинт, а кровь собирали в специальную посудину. Часто через разрез на вене клиент мог заразиться сифилисом.

На домах у ремесленников в то время висели отличительные знаки. Но у цирюльников такого знака не было. Они вывешивали около входа в дом предметы, предназначенные для кровопускания. Позже такой отличительный знак был преобразован в Барберскую Лампу, или Барберский столб.

На этом знаке белая полоса символизирует бинт, а синяя – кровь из вены, красная полоса – артериальную кровь, верхняя колба – для пиявок, а нижняя – для крови.

Колонии Римской Империи являются местом зарождения барберинга. Примерно в 296 году до нашей эры в Сицилии барбершопы стали очень популярны. Там можно было узнать новости и сплетни. Для мужчин посещение этого заведения с утра стало обыденным делом, как и посещение бани.

Средние века

В Средневековье обязанности парикмахеров стали ещё более разнообразными. Монахам, делающим в те времена операции и лечащим зубы, запретили проводить кровопускание. Поэтому кроме бритья и стрижки парикмахеры могли также поставить клизму, вырвать больной зуб, провести кровопускание.

Многие цирюльники делали косметические процедуры, массаж, удаляли фурункулы, чистили уши.

«Почтенный союз парикмахеров» - первая барбер-организация. Она была создана в Лондоне ещё в 1308 г., и существует до сих пор.

Richard le Barbour был ее главой, управлял парикмахерской индустрией. В Гильдию парикмахеров входили и хирурги, у которых был небольшой опыт в парикмахерском деле. Но позже была основана и Гильдия хирургов.

Слияние гильдий и образование компании хирургов и парикмахеров произошло в 1540 году. Был утвержден закон о том, что хирурги должны проводить операции, а цирюльники – только брить и стричь клиентов. Но и тем, и другим было разрешено удалять зубы.

Объединение имело символ в виде столбика цилиндрической формы. Он по спирали окрашен в полосы белого и красного цвета. Красная полоса символизировала хирургию, а белая – бритье.

Период упадка и расцвета

Со временем профессионализм хирургов вырос, и в 1745 они отделились. Парикмахеры больше не могли проводить операции. Этот запрет привел к потере прежнего статуса цирюльника к концу 18-го столетия.

На рубеже 18-го и 19-го столетий большую популярность приобретают парики, которые парикмахерам пришлось активно изготавливать. Это был один из наиболее неблагоприятных периодов для представителей профессии, когда их почти приравнивали к рабочим.

Но к концу 19-го столетия в этой сфере произошли события, которые повлияли на развитие профессии. В Чикаго в 1893 А. Молер основал первую школу парикмахеров в мире. Во многих городах страны были открыты филиалы. Сначала в них преподавались курсы косметических процедур, а также стрижки и бритья. Лечебные методики для кожи и волос в то время ещё не признавались.

Конец 19-го столетия – время расцвета барбершопов. Сюда мужчины приходили не только за услугами парикмахера. Это было своеобразным мужским клубом, где можно было выпить, отдохнуть и побеседовать, обсудить новости.

Профессия парикмахера в современном представлении сформировалась лишь в 20-е годы.

Но в этот период была изобретена безопасная бритва, которая нанесла удар барбершопам.

В годы Первой мировой бритвы поставлялись солдатам американской армии компанией Gilette в соответствии с подписанным контрактом.

В это время безопасные бритвы приобрели огромную популярность и были почти у каждого мужчины. Прошло ещё несколько лет, и была изобретена уже электрическая бритва, которая за 2 года приобрела огромную популярность. Это стало ударом для мужских салонов, большая часть из которых разорились.

Короткий период подъёма наблюдался в 50-х, но вскоре с ростом популярности хиппи снова начался спад.

Молодые люди выступали против различий между классами, они стремились отличаться от представителей старшего поколения. Они предпочитали длинные волосы привычным стрижкам, что снова привело к упадку барбершопов.





Сайт барбершопа https://hardy-barbershop.ru/novosti/rozhdenie-novoj-legendy-rozhdenie-novoj-legendy