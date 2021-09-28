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За последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% россиян

За последние пять лет не выезжали за границу на отдых 79% россиян

За последние пять лет не были на отдыхе на зарубежных курортах 79% россиян. 10% граждан признались, что выезжают отдыхать за границу один раз в два-три года, 8% — один раз в год, 3% — несколько раз в год, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Чаще всего респонденты посещали Абхазию, Турцию, Кипр, Казахстан, Армению, Белоруссию. В прошлом году самыми популярными направлениями были Турция, Латвия, Литва, Абхазия, Эстония. 52% опрошенных хотели отдохнуть летом дома, 34% — на даче или садовом участке, 13% — на курортах Краснодарского края, 8% — в Крыму, 13% — в другом городе, селе, и только 9% — за границей.

59% участников исследования провели лето там, где планировали, 28% изменили свои планы, а 13% затруднились ответить. Среди основных причин изменений планов люди называли отсутствие средств (22%), COVID-19 (22%), состояние здоровья (11%), семейные обстоятельства (10%), работу (9%).

Опрос проводился 16, 18 и 19 сентября 2021 года. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса — формализованное телефонное интервью.

Ранее Ruposters писал, что туристы назвали лучшие и худшие российские регионы для отдыха.

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По материалам: uposters.ru

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