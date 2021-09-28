"Здесь я еще девственница": Виктория Боня показала, как выглядела перед потерей невинности

Вадим Карасев

41-летняя Виктория Боня опубликовала в Stories архивное фото, на котором она запечатлена еще в подростковом возрасте.

На снимке можно увидеть совсем юную Викторию Боню, позирующую в короткой латексной юбке и белом топе. По словам блогерши, снимок сделан до того, как она лишилась невинности.



Мне 15 лет, я тогда еще жила в Краснокаменске. Всю одежду, что на мне, я насобирала у подруг. Ничего из этого не принадлежало мне, даже туфли чьей-то мамы. Здесь я еще девственница.



Виктория Боня до этого откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте. При этом звезда не смогла вспомнить, кто был ее партнером.

По словам Виктории Бони, в подростковом возрасте она отправилась с подругой к двум парням. С одним из них уединилась приятельница будущей звезды, а сама она осталась наедине с хозяином квартиры, который полез обниматься. С ним Виктория и лишилась невинности.



Он меня не насиловал, ничего такого не было. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, длилось ровно две секунды. Я оттолкнула его потом. Он не знал, что я девочка. Не помню, кто он и как его зовут.

В настоящее время телезвезда немного жалеет, что тогда все случилось так случайно и спонтанно.

"Прошел год. У меня появился мужчина. И я думала, что родилась без девственности, а потом вспомнила ту ситуацию", — рассказала Виктория Боня в YouTube-шоу "Лучше — правду".



Звезда ранее поделилась воспоминаниями о детстве, которое она провела в Краснокаменске. Небольшой городок в Читинской области был окружен зонами строгого режима. В начале 90-х в родном городе Виктории Бони царил криминал. Когда ей было 13–14 лет, она вместе с подружкой отправилась после дискотеки к троим взрослым мужчинам в гости. В результате девочкам едва удалось вырваться.

"Мы бежали в темноте по морозу босиком с сапогами в руках, потому что не было времени даже обуться, надо было уносить ноги. И таких ситуаций потом было множество. Я смотрю назад и думаю: как же мне всегда помогал бог. Меня столько раз могли убить, изнасиловать, покалечить... Но в самые страшные моменты я вставала на колени и молилась, читала наизусть "Отче наш". Это всегда меня спасало", — рассказала звезда.

В 15 лет Виктория Боня с той же подружкой пошла в гости к мужчине, который был в 2 раза старше. Этот человек был хорошо знаком девочкам, так как торговал кассетами на рынке, и никакого страха к нему школьницы не испытывали.

В какой-то момент я говорю: "Нам пора" — и вдруг он превращается в дьявола. Хватает меня за куртку, достает топор и говорит: "Сейчас я отрублю вам головы". И так он гонял нас до четырех утра: прижигал сигаретами, наставил синяков — у меня до сих пор остались шрамы от той сигареты. Слава богу, что мы его просто загоняли, и в итоге он все-таки открыл дверь.

Торговец аудиокассетами оказался настоящим сексуальным маньяком. По словам Виктории Бони, он изнасиловал в Краснокаменске с десяток девочек.



Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня похвасталась, как "заработала" $1000 в 18 лет на свидании с мужчиной.