Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Здесь я еще девственница": Виктория Боня показала, как выглядела перед потерей невинности

"Здесь я еще девственница": Виктория Боня показала, как выглядела перед потерей невинности

"Здесь я еще девственница": Виктория Боня показала, как выглядела перед потерей невинности

41-летняя Виктория Боня опубликовала в Stories архивное фото, на котором она запечатлена еще в подростковом возрасте.

На снимке можно увидеть совсем юную Викторию Боню, позирующую в короткой латексной юбке и белом топе. По словам блогерши, снимок сделан до того, как она лишилась невинности.

Мне 15 лет, я тогда еще жила в Краснокаменске. Всю одежду, что на мне, я насобирала у подруг. Ничего из этого не принадлежало мне, даже туфли чьей-то мамы. Здесь я еще девственница.

Виктория Боня до этого откровенно рассказала о своем первом сексуальном опыте. При этом звезда не смогла вспомнить, кто был ее партнером.

По словам Виктории Бони, в подростковом возрасте она отправилась с подругой к двум парням. С одним из них уединилась приятельница будущей звезды, а сама она осталась наедине с хозяином квартиры, который полез обниматься. С ним Виктория и лишилась невинности.

Он меня не насиловал, ничего такого не было. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, длилось ровно две секунды. Я оттолкнула его потом. Он не знал, что я девочка. Не помню, кто он и как его зовут.

В настоящее время телезвезда немного жалеет, что тогда все случилось так случайно и спонтанно.

"Прошел год. У меня появился мужчина. И я думала, что родилась без девственности, а потом вспомнила ту ситуацию", — рассказала Виктория Боня в YouTube-шоу "Лучше — правду".

Звезда ранее поделилась воспоминаниями о детстве, которое она провела в Краснокаменске. Небольшой городок в Читинской области был окружен зонами строгого режима. В начале 90-х в родном городе Виктории Бони царил криминал. Когда ей было 13–14 лет, она вместе с подружкой отправилась после дискотеки к троим взрослым мужчинам в гости. В результате девочкам едва удалось вырваться.

"Мы бежали в темноте по морозу босиком с сапогами в руках, потому что не было времени даже обуться, надо было уносить ноги. И таких ситуаций потом было множество. Я смотрю назад и думаю: как же мне всегда помогал бог. Меня столько раз могли убить, изнасиловать, покалечить... Но в самые страшные моменты я вставала на колени и молилась, читала наизусть "Отче наш". Это всегда меня спасало", — рассказала звезда.

В 15 лет Виктория Боня с той же подружкой пошла в гости к мужчине, который был в 2 раза старше. Этот человек был хорошо знаком девочкам, так как торговал кассетами на рынке, и никакого страха к нему школьницы не испытывали.

В какой-то момент я говорю: "Нам пора" — и вдруг он превращается в дьявола. Хватает меня за куртку, достает топор и говорит: "Сейчас я отрублю вам головы". И так он гонял нас до четырех утра: прижигал сигаретами, наставил синяков — у меня до сих пор остались шрамы от той сигареты. Слава богу, что мы его просто загоняли, и в итоге он все-таки открыл дверь.

Торговец аудиокассетами оказался настоящим сексуальным маньяком. По словам Виктории Бони, он изнасиловал в Краснокаменске с десяток девочек.

Как писал NEWSTES, ранее Виктория Боня похвасталась, как "заработала" $1000 в 18 лет на свидании с мужчиной.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями в Нью-Йорке
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека застали за поцелуями в Нью-Йорке
"Здесь я еще девственница": Виктория Боня показала, как выглядела перед потерей невинности
"Здесь я еще девственница": Виктория Боня показала, как
Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа
Украина пригрозила Венгрии остановить транзит газа
"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют люксовый образ Меган Маркл во время визита в Гарлем
"За эти деньги можно накормить семьи": в сети критикуют
Первая встреча, тайные свидания и романтические традиции: история любви Джорджа и Амаль Клуни
Первая встреча, тайные свидания и романтические традиции: история
YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в США и Германии
YouTube запретил своим пользователям оспаривать результаты выборов в
В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В. Ломоносова для школьников
В столице начался прием заявок на участие в Турнире имени М.В.
В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров
В школы Вологодской области поступило более 3,5 тысячи компьютеров
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили финалисты конкурса «Учитель года России – 2021»
Более 1500 методик преподавания разных предметов представили
В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тыс. школьников
В Подмосковье «Уроки цифры» охватят свыше 450 тыс. школьников
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Принцесса Мария Астрид Лихтенштейнская вышла замуж
Тренер "Зенита" назвал причины неудач отечественных клубов в еврокубках
Тренер "Зенита" назвал причины неудач отечественных клубов

Топ на сегодня

Премьер Мали обратился к российским ЧВК из-за Франции
Премьер Мали обратился к российским ЧВК из-за Франции
Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 27 сентября 2021 года
Энергетика рыжих котов: действительно ли они приносят удачу
Энергетика рыжих котов: действительно ли они приносят удачу
Россия поставила условие для выдачи въездной визы Виктории Нуланд
Россия поставила условие для выдачи въездной визы Виктории Нуланд
Россияне рассказали, сколько тратят денег на офисные обеды
Россияне рассказали, сколько тратят денег на офисные обеды

Еще по теме

"Пошла на свидание": Виктория Боня похвасталась, как "заработала" $1000 в 18 лет
Поклонники не оценили новый снимок Виктории Бони
Поклонники потеряли Викторию Боню
Виктория Боня рассказала о личной жизни и ссоре с Ольгой Бузовой