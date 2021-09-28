Знаки Зодиака, которых ждет удача в октябре 2021 года

Вадим Карасев

Октябрь обещает быть благоприятным и в некоторых отношениях знаковым месяцем. Удача будет ждать всех нас, но среди Знаков Зодиака следует выделить несколько самых больших потенциальных счастливчиков.

Если вы обратите внимание на список самых благоприятных дней октября, то увидите, что среди них есть четыре дня, в которые разные планеты избавляются от ретроградности. Это значит, что настало время для позитивных изменений в жизни всего человечества и каждого из нас в частности.

Овен

В октябре Овны станут одними из самых больших счастливчиков. Для того, чтобы по максимуму реализовать весь свой потенциал, им стоит браться только за самые важные дела. Астрологи настоятельно советуют не тратить время и силы понапрасну. Этот месяц — время, когда необходимо правильно планировать дела и расставлять приоритеты. Многозадачность может лишить Овнов удачи, поэтому необходимо оставаться последовательными.

Весы

Весов ожидают самые большие и грандиозные изменения, причем сразу во всех сферах жизни. Некоторые из этих изменений могут показаться неблагоприятными, но лишь поначалу. Планеты и звезды бросят свои силы на то, чтобы сделать людей этого Знака счастливее. Одиноких представителей Знака могут ждать судьбоносные встречи. Всех, кто ищет работу или возможность подзаработать, мироздание также столкнет с важными людьми и событиями.

Козерог

Козерогов ночные светила наделят очень сильной интуицией. Это будет время, когда им в голову могут начать приходить неординарные идеи и мысли. Еще больше усилить шестое чувство поможет фиолетовый цвет и такой камень, как тигровый глаз. Предчувствие поможет этим людям обходить стороной все проблемы, а также находить решения самых сложных проблем. Начинается время, когда Козерогам следует активизироваться во всех сферах жизни одновременно.

Рыбы

Еще одни счастливчики октября — Рыбы. Эти люди смогут сделать лучше свою жизнь не только сейчас, но и впоследствии. Все, что они сделают сейчас, поможет им создать благоприятные условия для будущих побед. Есть фраза «один день год кормит». То же самое можно сказать и про октябрь, который может изменить к лучшему ближайшие несколько лет жизни Рыб. Это идеальное время для того, чтобы забыть обо всех своих страхах и комплексах. Пришло время проявить смелость.