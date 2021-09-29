5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2021 года, чтобы стать счастливее

Вадим Карасев

Октябрь — благоприятное время для того, чтобы достичь поставленных целей в делах, работе, любви. Чтобы облегчить себе жизнь и обойти преграды стороной, эксперты советуют избавиться от вещей, перечисленных в этой статье.

Начинается второй месяц осени, который, к счастью, обещает быть более продуктивным и благоприятным для каждого из нас. Чтобы фортуна вас не покидала, старайтесь отказаться от того, о чем пойдет речь, а также пользуйтесь заговорами и шепотками на удачу.

Мысли о прошлом

Сразу четыре планеты перестанут быть ретроградными в октябре. Это напрямую указывает нам на то, что необходимо опасаться мыслей о прошлом, ностальгии и сентиментальности. Если вы будете много времени уделять подобным мыслям, жить станет в разы сложнее. Прошлое утянет вас за собой, закрыв перед вами двери в светлое будущее.

Желание решать чужие проблемы

Октябрь — не время эгоистов, но и альтруизм в этот период также не приветствуется. Старайтесь не приходить на помощь другим людям, особенно если у вас нет времени на самих себя. Опасайтесь манипуляторов и токсичных людей, которые могут вас провоцировать, давить на жалость. Сейчас нужно экономить силы, потому что в любой момент может понадобиться сделать над собой усилие для преодоления препятствий.

Переоценка своих возможностей

Ни в коем случае не переоценивайте себя. Это может привести к тому, что вы проиграете. Люди, которые считают себя идеальными, периодически допускают ошибки или просто оказываются не готовыми к внезапному появлению неурядиц. Оставайтесь самокритичными и внимательными к деталям.

Несдержанность

Согласно мнению астрологов, в октябре любая ссора, вызванная нашей реакционностью, агрессией и бесцельным желанием манипулировать чужими эмоциями, может привести к серьезным проблемам. Речь не только о разрушении любовных отношений, дружбы, потере уважения и авторитета. Последствия несдержанности могут быть гораздо более опасными и непредсказуемыми.

Зацикленность на проблемах

Если у вас что-то не будет получаться, попробуйте временно заняться чем-то другим, сменив фокус внимания. Зацикленность на чем-то одном может быть чрезвычайно опасной. Например, если в работе не все гладко, начните уделять больше времени семье и второй половинке, встретьтесь с друзьями.