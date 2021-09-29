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Андрей Кутепов продолжит представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации

Андрей Кутепов продолжит представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации

21:58  Автор: Анастасия Яланская



Заксобрание Санкт-Петербурга VII созыва делегировало в Совет Федерации в качестве представителя от законодательной власти города Андрея Кутепова. Его кандидатуру, выдвинутую свежеизбранным председателем парламента Александром Бельскем, на внеочередном заседании 29 сентября поддержали 47 депутатов.

Андрей Кутепов занимает должность председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике. Он представлял Заксобрание Петербурга в верхней палате парламента в течение последних пяти лет.

«Уверен, что он будет с успехом представлять Законодательное собрание Санкт-Петербурга на федеральном уровне», — сказал Бельский, представляя кандидатуру парламентария.

У петербургского парламента новый спикер


Выступая на заседании перед голосованием, Кутепов сообщил, что за время работы сенатором внëс в Госдуму 46 законопроектов, 20 из которых были поддержаны. Ещë девять находятся в Думе на рассмотрении, три приняты в первом чтении и 19 законопроектов — в правительстве.

«Плодотворная работа, которая сейчас проводится, основана в большей степени на поддержке депутатов Законодательного собрания», — сказал сенатор.



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По материалам: pnp.ru

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