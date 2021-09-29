"Болезнь слишком коварная": экс-солистке "Ленинграда" нужна срочная пересадка печени за 10 миллионов

Вадим Карасев

Экс-солистке "Ленинграда" Галине Куваевой необходима срочная пересадка печени. Женщине диагностировали болезнь Вильсона-Коновалова, сообщает "Пятый канал".

О непростой ситуации Галины Куваевой рассказала на своей странице в инстаграме Светлана Бондарчук.



Друзья! Вы знаете, я всегда за поддержку, за помощь! Нашему другу, экс-солистке группы "Ленинград", руководителю джазового коллектива в Калининграде, Галине Куваевой нужна срочная пересадка печени

По словам Светланы Бондарчук, экс-солистке "Ленинграда" и матери троих детей диагностировали

болезнь Вильсона-Коновалова.

Теперь женщине требуется дорогостоящая операция стоимостью 10 миллионов рублей.

В чем суть? Печень не перерабатывает медь, это приводит к разрушению органов. Какое-то время лечили лекарствами, но болезнь слишком коварная. Выход из ситуации всего один - пересадить печень! Сумма для семьи Гали неподъемная, но я уверена, что вместе мы сможем помочь ей! Cобрано 1 479 355,05 рублей. Осталось собрать 8 520 644, 95р.

Стоит отметить, Галина Куваева пела в группе "Ленинград" в середине 00-х годов, получив прозвище Галя "Девятый вал".

Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин обнародовал на своей странице в инстаграме видеообращение к давнему недругу Сергею Шнурову, в котором вызвал лидера "Ленинграда" на бой.