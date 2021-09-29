Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » "Болезнь слишком коварная": экс-солистке "Ленинграда" нужна срочная пересадка печени за 10 миллионов

"Болезнь слишком коварная": экс-солистке "Ленинграда" нужна срочная пересадка печени за 10 миллионов

"Болезнь слишком коварная": экс-солистке "Ленинграда" нужна срочная пересадка печени за 10 миллионов

Экс-солистке "Ленинграда" Галине Куваевой необходима срочная пересадка печени. Женщине диагностировали болезнь Вильсона-Коновалова, сообщает "Пятый канал".

О непростой ситуации Галины Куваевой рассказала на своей странице в инстаграме Светлана Бондарчук.

Друзья! Вы знаете, я всегда за поддержку, за помощь! Нашему другу, экс-солистке группы "Ленинград", руководителю джазового коллектива в Калининграде, Галине Куваевой нужна срочная пересадка печени

По словам Светланы Бондарчук, экс-солистке "Ленинграда" и матери троих детей диагностировали
болезнь Вильсона-Коновалова. 

Теперь женщине требуется дорогостоящая операция стоимостью 10 миллионов рублей.

В чем суть? Печень не перерабатывает медь, это приводит к разрушению органов. Какое-то время лечили лекарствами, но болезнь слишком коварная. Выход из ситуации всего один - пересадить печень! Сумма для семьи Гали неподъемная, но я уверена, что вместе мы сможем помочь ей! Cобрано 1 479 355,05 рублей. Осталось собрать 8 520 644, 95р.

Стоит отметить, Галина Куваева пела в группе "Ленинград" в середине 00-х годов, получив прозвище Галя "Девятый вал".

Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин обнародовал на своей странице в инстаграме видеообращение к давнему недругу Сергею Шнурову, в котором вызвал лидера "Ленинграда" на бой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Возбудитель малярии научился скрываться от диагностических тестов
Возбудитель малярии научился скрываться от диагностических тестов
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 сентября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 сентября 2021 года
На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль видеоконтента в образовании и воспитании
На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль
В подмосковном Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»
В подмосковном Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в
"Болезнь слишком коварная": экс-солистке "Ленинграда" нужна срочная пересадка печени за 10 миллионов
"Болезнь слишком коварная": экс-солистке
Лунный день сегодня 29 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 29 сентября 2021 года
Лаки Блю Смит станет отцом в третий раз
Лаки Блю Смит станет отцом в третий раз
Черный чай лучше зеленого справляется с окислительным стрессом в кровеносных сосудах
Черный чай лучше зеленого справляется с окислительным стрессом в
Таро-прогноз на октябрь 2021 года
Таро-прогноз на октябрь 2021 года
Федор Бондарчук впервые рассказал об их с Паулиной Андреевой сыне
Федор Бондарчук впервые рассказал об их с Паулиной Андреевой сыне
"Газпром" остановил продажи газа на 2022 год
"Газпром" остановил продажи газа на 2022 год
Модная битва: Кристен Стюарт против Дженны Дьюэнн
Модная битва: Кристен Стюарт против Дженны Дьюэнн

Топ на сегодня

В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Белгородской области начал работу второй центр цифрового
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель, Елена Перминова и другие на показе Dior
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель,
Назначение гибкой сильфонной подводки
Назначение гибкой сильфонной подводки
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала
Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад
Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад

Еще по теме

На Кубани в первый раз провели операцию по пересадке части печени отца сыну
Пересадка кала поможет излечить болезни мозга - уверены ученые
Российские ученые обнаружили болезнь-невидимку, поражающую печень
Супрун рассказала, как уберечь печень во время праздников