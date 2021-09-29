"Болезнь слишком коварная": экс-солистке "Ленинграда" нужна срочная пересадка печени за 10 миллионов
Экс-солистке "Ленинграда" Галине Куваевой необходима срочная пересадка печени. Женщине диагностировали болезнь Вильсона-Коновалова, сообщает "Пятый канал".
О непростой ситуации Галины Куваевой рассказала на своей странице в инстаграме Светлана Бондарчук.
По словам Светланы Бондарчук, экс-солистке "Ленинграда" и матери троих детей диагностировали
болезнь Вильсона-Коновалова.
Теперь женщине требуется дорогостоящая операция стоимостью 10 миллионов рублей.
Стоит отметить, Галина Куваева пела в группе "Ленинград" в середине 00-х годов, получив прозвище Галя "Девятый вал".
Как писал NEWSTES, ранее Иосиф Пригожин обнародовал на своей странице в инстаграме видеообращение к давнему недругу Сергею Шнурову, в котором вызвал лидера "Ленинграда" на бой.