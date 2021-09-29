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Боснийские сербы захотели сформировать собственную армию

Боснийские сербы захотели сформировать собственную армию

Член президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик объявил, что его регион отзывает согласие на создание совместных с хорватами и мусульманами вооруженных сил. Сербы, проживающие в государстве, намерены сформировать свои вооруженные силы.

Додик рассказал, что соответствующее решение будет официально закреплено в ближайшие несколько дней. На формирование самой армии уйдет уже больше времени — не менее чем несколько месяцев.

Мы отзовем согласие на формирование совместных вооруженных сил на голосовании в скупщине республики.

В ответ председательствующий член президиума, хорват Желько Комшич объявил, что сербы готовят восстание, и назвал их планы "преступными".

Собственные Вооруженные силы Республики Сербской существовали с 1992 по 2006 год. Последние три года длился процесс их интеграции в ВС Боснии и Герцеговины, при этом высшее руководство армии РС было в основном арестовано и осуждено в Гааге.

Как сообщал Ruposters, ранее НАТО усилило свое присутствие на границе Сербии и Косова. Официальный Белград тоже стянул войска к пропускным пунктам с частично признанной республикой.

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По материалам: uposters.ru

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