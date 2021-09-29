Бывший бойфренд Кейт Мосс Пит Доэрти обручился с возлюбленной

Вадим Карасев

42-летний Пит Доэрти и его возлюбленная Катя де Видас станут мужем и женой. Представитель музыканта подтвердил, что музыкант сделал предложение своей девушке.

Пит и Катя встречаются несколько лет и вместе играют в группе Puta Madres. Вместе с возлюбленной британский певец живет во Франции. В последние годы Доэрти отказался от образа плохого парня и предпочитает жить тихой и размеренной жизнью — теперь он увлекается петанком. Недавно он признался, что уже два с лишним года не употребляет героин.

Я выздоравливаю. Думаю, что уже два с половиной года не употребляю героин, что для меня очень важно, и я все еще пишу музыку,

— признался он в интервью BBC Scotland.





Пит Доэрти (слева) и Катя де Видас (справа)

Пит Доэрти прославился в начале 2000-х годов как фронтмен группы The Libertines, но всеобщее внимание он к себе привлек, когда стал встречаться с Кейт Мосс. Пара познакомилась в 2005 году в день рождения модели. Вскоре после этого Пит заявил, что встретил свою любовь.

Роман пары был бурным. Сначала они расстались, когда Доэрти не смог завершить курс реабилитации в США, а Мосс ссылалась на личные проблемы. Однако затем они сошлись вновь и вместе лечились в рехабе от наркозависимости. Окончательно влюбленные расстались в 2007 году спустя несколько месяцев после помолвки. О бывшей возлюбленной Доэрти отзывался крайне негативно.





Кейт Мосс и Пит Доэрти

Несмотря на то что самым известным романом Доэрти были его отношения с Кейт Мосс, у него также была интрижка с другой звездой — ныне покойной певицей Эми Уайнхаус. Он говорил, что они были любовниками.

В официальном браке Доэрти никогда не состоял, но у него есть двое детей: 18-летний сын Астиль от бывшей возлюбленной Лизы Муриш и девятилетняя дочь Айслинг от отношений с Линди Хингстон.

О личной жизни Кати де Видас ничего не известно.





Катя де Видас и Пит ДоэртиКатя де ВидасМариана Панкина