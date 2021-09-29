Черный чай лучше зеленого справляется с окислительным стрессом в кровеносных сосудах

Вадим Карасев

Ученые Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в эксперименте с крысами показали, что черный чай в дозе, эквивалентной одной чашке чая обычной заварки, полностью предотвращает окислительный стресс (ОС) в аорте после облучения. Исследование проводилось на грызунах, которым с помощью ионизирующей радиации создавали окислительный стресс в сосудах, провоцируя таким образом быструю инициацию атеросклероза. Об исследовании сообщила пресс-служба ИТЭБ РАН.

«Главным фактором инициации и прогрессии атеросклероза является увеличение образования активных форм кислорода (АФК) в сосудах. Значительный вклад в увеличение продукции АФК дает рост концентрации ангиотензина II, продукта ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Ранее нами было показано, что после воздействия ионизирующей радиации в радиотерапевтических дозах активность АПФ и производство АФК в аорте крыс увеличивается. Влияние чая на инициацию атеросклероза облучением не исследовалось. В нашей работе крыс поили чаем разной крепости заварки в разные сроки до облучения и регистрировали активность АПФ и образование АФК в аорте. Показано, что чай ингибировал инициированные облучением активацию АПФ и увеличение АФК в аорте. Черный чай оказался эффективнее зеленого. Полное подавление окислительного стресса в аорте достигалось при на порядок меньшей дозе и в более ранний срок: при введении за 3 часа до облучения для черного и за 6 часов для зеленого чая. Показано, что меньшая эффективность зеленого чая объясняется тем, что в его составе содержится гораздо больше галлопроизводных катехина, которые сами вызывают ОС в аорте. Это приводит к уменьшению соотношения флавонолов, подавляющих ОС и галлопроизводных катехина, вызывающих ОС», — говорит заведующий лабораторией окислительного стресса ИТЭБ РАН Юрий Корыстов.

По мнению авторов исследования, практическим применением результатов работы может быть рекомендация использования чая для подавления окислительного стресса в сосудах, особенно при радиотерапии опухолей, когда облучаются также нормальные ткани. В продолжение этой работы ученые собираются исследовать влияние на окислительный стресс в аорте некоторых других флавоноидов чая и отыскать среди них оптимальное средство предотвращения окислительного стресса, с которым связывают развитие атеросклероза на начальной стадии.

Работа опубликована в журнале Biomedicine & Pharmacotherapy.