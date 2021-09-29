Что делать, если ваша работа вытягивает из вас все силы

Вадим Карасев

Работать полезно, но только в том случае, если мы получаем от этого хоть какое-то удовольствие. Если работа вытягивает все силы и энергию, но не дает ничего взамен, нужно кардинально менять свою жизнь.

Вполне возможно, что ваши проблемы связаны в первую очередь с законом обратного усилия. Проанализируйте свои действия: если вы слишком сильно стараетесь добиться успеха, это может привести к обратному результату. Попробуйте относиться к работе проще, чтобы она перестала вас тревожить и приносить вам страдания.

Попробуйте сменить работу

Скорее всего, если вы читаете эту статью, значит, такой возможности нет или вы уже пытались это сделать, но не получилось. В любом случае, попробовать стоит. Если вы действительно не можете это сделать, значит, нужно постараться решить проблему иначе.

Определитесь с тем, что именно лишает вас сил. Это может быть начальник, который достает вас придирками, либо постоянно недовольные клиенты, которые заражают вас отрицательной энергией. Также это может быть неудобный график или расположение места работы относительно вашего дома.

Если есть возможность, попробуйте изменить это. Переведитесь в другой отдел, поговорите с начальником, который к вам слишком требователен. Если вы не можете исправить проблему, попробуйте найти плюсы текущего места работы, чтобы сравнить их с минусами. Когда минусов больше, чем плюсов, необходимо искать другое место.

Что делать, если уходить с работы нельзя

Начните радоваться мелочам. Когда нас что-то раздражает и бесит, мы фокусируемся только на этом. Это и лишает нас сил, потому что человеку свойственно замечать самое плохое. Если в работе есть хоть какие-то плюсы, старайтесь фокусироваться на них. Например, это может быть обед, на котором вы общаетесь с приятными коллегами, либо красивые места, по которым вы идете на работу и с работы.

Правильно отдыхайте. Какой бы ужасной ни была работа, с ней можно справиться, если правильно отдыхать. Планируйте что-то грандиозное на выходные. Делайте чаще то, что любите. После работы старайтесь переключаться как можно скорее на что-то приятное и светлое. Например, можно посмотреть кино, приготовить вкусную еду, позвонить другу. Делайте то, что вам нравится, абстрагируясь от того, что происходит на работе. Особенно важным этот совет является применительно к выходным. В выходные нужно делать то, что вы любите больше всего. Эксперты советуют тщательно планировать выходные заранее.

Высыпайтесь. Старайтесь соблюдать режим. Спите столько, сколько вам необходимо для поддержания внутренних сил. Здоровый сон помогает человеку преодолевать любые препятствия.

Медитируйте. Медитации помогают избавиться от стресса и забыть о негативе, причем не только после рабочего дня, но и в самый его разгар. Научиться медитировать несложно. Главное — постоянно практиковаться.

Занимайтесь тем, что вас вдохновляет. У вас должно быть какое-то хобби или любимое дело, которое будет вдохновлять вас. Это не просто отдых после работы, а то, что будет приносить вам радость и пользу. Это может быть занятие музыкой, рисованием, ведение блога в интернете. Успехи в увлечениях будут перекрывать мысли о проблемах, связанных с работой.