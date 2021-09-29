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До конца 2025 года «Артек» примет более 200 тысяч детей

До конца 2025 года «Артек» примет более 200 тысяч детей

К своему столетнему юбилею, который будет отмечаться в 2025 году, Международный детский центр «Артек» примет от 200 до 250 тысяч ребят. Об этом сообщил директор центра Константин Федоренко.

«Мы определили для себя основную цель. Мы понимаем, что за пятилетний период через «Артек» пройдут лучшие дети страны в количестве от 200 до 250 тысяч детей. Стратегическую цель мы перед собой ставим – воспитание целого поколения людей, способных вывести страну на ключевые позиции», – сказал Федоренко.

Он уточнил, что до конца 2021 года «Артек» должен принять 32 тысячи детей. При этом на путевки в лагере претендуют около 800 тысяч человек.

Константин Федоренко информировал, что в настоящее время «Артек» работает с загрузкой в 75%: это связано с эпидемиологическими требованиями.

Соответственно, число ребят, отдыхающих здесь в летние месяцы, составляет порядка 2,5 тысячи человек, зимой из девяти лагерей Центра работает пять и в «Артек» приезжает чуть более 1000 человек.

# Общество
По материалам: edu.ru

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