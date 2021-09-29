Доступность мест в детских садах для детей в возрасте от трех лет обеспечена на 100% – Андрей Пудов

Доступность мест в детских садах для детей в возрасте от трех лет обеспечена на 100%, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации Андрея Пудова.

Об этом он заявил на круглом столе «60-летие Европейской социальной хартии и 25-летие членства России в Совете Европы».

«Для помощи в трудоустройстве женщин с маленькими детьми обеспечена стопроцентная доступность мест в государственных детских садах начиная с трех лет», – сказал Андрей Пудов.

Он добавил, что сейчас продолжается аналогичная работа по обеспечению полной доступности мест для детей в яслях с полутора лет.