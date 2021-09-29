Федор Бондарчук впервые рассказал об их с Паулиной Андреевой сыне

Вадим Карасев

В марте у 32-летней Паулины Андреевой и 54-летнего Федора Бондарчука родился сын, которого они назвали Иваном. Супруги редко делятся подробностями личной жизни, а о своем сыне и вовсе не рассказывают. Но вчера Бондарчук стал героем шоу "Вечерний Ургант", куда он пришел по случаю выхода документального фильма "Бондарчук. Battle" о своем отце — известном советском кинорежиссере Сергее Бондарчуке. Говоря об отце, Федор немного рассказал и о сыне.

Бондарчук признался, что уже показал маленькому Ване его деда.

Маленький Ванечка, ему шесть с половиной месяцев, посмотрел, чуть-чуть я ему показал и сказал: "Это твой дедушка". Он спросил: "А сколько моему дедушке лет?". Я ответил: "101 год!"

— поделился Федор Бондарчук.





Ведущий Иван Ургант, конечно, удивился, как ребенок смог задать вопрос в таком возрасте. На что Федор Бондарчук ответил:

Я думаю, что у него такие вопросы. Ну он глазами... Мальчик умный, умненький, глазками посмотрел и спросил,

— добавил актер.

Свою беременность жена Бондарчука Паулина Андреева смогла скрыть. Радостной новостью пара поделилась уже после рождения ребенка. Для Андреевой он стал первым, а у Бондарчука есть 30-летний сын Сергей и 22-летняя дочь Варвара от первой жены Светланы Бондарчук.





Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились два года назад. Свадьба пары была закрытой и состоялась в Юсуповском дворце в Санкт-Петербурге — родном городе актрисы. Затем торжество продолжилось в банкетном зале Дома Беггровых. Своих гостей (а приглашенных было около 200 человек) молодожены попросили воздержаться от использования смартфонов.





Мариана Панкина