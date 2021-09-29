Финалисты конкурса «Учитель года России – 2021» дадут мастер-классы в педвузах страны

В Ростове-на-Дону на базе лицея № 11 завершается второй день конкурсного испытания «Урок». Уже сегодня станут известны имена 15 лауреатов конкурса «Учитель года России – 2021», сообщает Минпросвещения России.

Ректоры педагогических вузов в этом году вошли в состав каждой группы межпредметного жюри, которое оценивает первый тур. Демонстрация лучших практик работы педагогов, участвующих в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России», способствует трансляции эффективного опыта и развитию педагогического образования, что подтверждают представители вузов.

«Здесь мы видим лучшие практики российских учителей по разным предметам, поэтому наши студенты смотрят прямые трансляции испытаний. Я бы с удовольствием пригласил многих учителей провести мастер-классы для наших студентов, чтобы они рассказали о своих методических приёмах, проанализировали вместе с ребятами те уроки, которые они здесь провели», – сказал ректор Омского государственного педагогического университета Иван Кротт.

Он подчеркнул, что конкурсанты используют самые современные методические разработки, научные подходы в области психологии и педагогики.

«Я уверен, что вуз должен использовать опыт лучших учителей России. Мы с коллегами из других педвузов обсуждали, что с удовольствием пригласили бы некоторых учителей. У нас в Омском педвузе есть «Академические четверги», где выступают разные специалисты – от методистов до практиков и научных деятелей. Я бы предложил учителям принять участие», – добавил Иван Кротт.

По итогам испытаний «Методическая мастерская» и «Урок» жюри определит 15 лауреатов, которым предстоит пройти испытания второго тура – «Классный час» и «Мастер-класс», после них жюри выберет пятёрку призёров конкурса.

Победитель будет определён по результатам конкурсного испытания «Пресс-конференция «Вопрос учителю года», которое пройдёт в Москве 4 октября на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня». В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров: представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

С 4 по 10 октября пройдёт всероссийская Учительская неделя, которая будет включать в себя мероприятия, посвящённые профессии учителя и направленные на её популяризацию. Педагоги примут участие в известных теле- и радиопроектах. Кульминацией Учительской недели станет первый Всероссийский форум классных руководителей.

Объявление победителя конкурса «Учитель года России – 2021» состоится во время торжественного концерта в Государственном Кремлёвском дворце 10 октября. Он получит главный приз конкурса – Большого хрустального пеликана – и станет советником Министра просвещения Российской Федерации на общественных началах.

Следить за трансляцией испытаний федерального этапа можно на официальном канале Министерства просвещения Российской Федерации на видеохостинге YouTube, в официальном сообществе конкурса в соцсети «ВКонтакте» и на сайте конкурса «Учитель года России – 2021».

Всероссийский конкурс «Учитель года России» был и остаётся одним из самых масштабных и значимых событий в сфере педагогики. Конкурс важен не только для педагогических работников, он становится механизмом популяризации профессии и повышения статуса учителя, демонстрирует всей стране достижения системы образования и перспективы её развития.

Конкурс всегда был в фокусе внимания руководства страны, и в настоящий момент развитие педагогического состязания определяется поручениями Президента Российской Федерации Владимира Путина. В ходе встречи с лауреатами конкурса 2020 года Президент высказал пожелание модернизировать конкурс таким образом, чтобы сделать лучших учителей страны известными и узнаваемыми.

В 2021 году Всероссийский конкурс «Учитель года России» проходит 32-й раз. Испытания федерального этапа организованы в Ростове-на-Дону. Такую возможность Ростовская область получила благодаря победе учителя математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаила Гурова в конкурсе «Учитель года России – 2020», финал которого проходил в Волгограде.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».