Финансовый гороскоп на октябрь 2021 года

Вадим Карасев

Финансовая сторона жизни очень важна, ведь без денег невозможно прожить и дня. Если вы хотите быть успешнее в работе и бизнесе, а также планировать свое время правильно, то гороскоп на октябрь поможет вам это сделать.

Октябрь 2021 года — время глобальных перемен, причем в большей степени позитивных. Эти изменения затронут и сферу финансов, которая поистине расцветет с 18 числа — когда Меркурий перестанет быть ретроградным. Учитывая, что помимо него еще три планеты начнут прямое движение, везти будет самым активным и энергичным Знакам Зодиака. Старайтесь быть похожими на них в этом плане.

Овен

У Овнов будет очень много возможностей для реализации самых смелых планов. Единственное, что им сейчас необходимо, — это быстро восстанавливаться после сложных рабочих дней. Пять простых способов помогут быстро вернуть утраченную жизненную энергию. Начинается очень благоприятное время для Овнов, которые хотят найти новый источник дохода, монетизировать свои увлечения. Нужно проявлять больше инициативы и стараться не обходить стороной возможность обрести новые знания, опыт. Это положительно скажется на доходах.

Телец

Тельцам стоит поставить перед собой новые амбициозные цели. Октябрь — время исполнения желаний, в том числе и материальных. Чтобы процесс их исполнения ускорился, астрологи советуют воспользоваться так называемым свитком желаний. Очень полезным для достижения целей будет избавление от страха перед неизвестным. Важно пробовать нечто новое, пробовать себя в новом амплуа. Во второй половине месяца можно смело совершать дорогостоящие покупки, вкладывать деньги в ремонт, делать подарки близким и друзьям.

Близнецы

В жизнь Близнецов придут приятные перемены. Об этом могут сказать семь важных признаков. Больше всего в октябре будет везти тем, кто много работает с документацией, а также почти или вообще не общается с клиентами. Всплеск креативности у Близнецов ожидается 11 числа, когда Сатурн избавится от ретроградности. Мыслить станет легче, а это значит, что доходы у представителей интеллектуальных профессий поползут вверх. Еще представителям этого Знака стоит принимать людей такими, какие они есть. Меньше ссор — меньше денежных потерь.

Рак

Ракам можно смело тратить средства на необычный отдых, на новую одежду. Это существенно поднимет настроение, уверенность в себе. В финансовой сфере это необходимо в любой период времени. Заговоры на работу будут крайне полезными, если есть проблемы с начальством, не получается решить какую-то задачу или просто хочется чуть больше финансового поощрения. В конце октября Раков может посетить гениальная идея, которая перевернет их жизнь с ног на голову и станет началом нового пути в финансовой жизни.

Лев

В начале октября из-за ретроградного Меркурия у Львов может все валиться из рук. Многие повседневные дела будут не получаться, а продуктивность снизится. Это отличное время для того, чтобы перенять привычки людей, которые все успевают. Настало время изменить что-то в своей жизни. Лучше успеть сделать это до завершения ретроградности Меркурия и Юпитера, которые вернутся к нормальному движению вперед 18 числа. Астрологи советуют Львам включить свой рационализм, особенно в отношении денег. Не стоит рисковать и давать деньги в долг.

Дева

Наступает время, когда один неверный шаг может привести к серьезным финансовым убыткам. Если недавно у Дев были какие-то проблемы, то сейчас они смогут вынести важные уроки из того, что произошло ранее. Также полезно будет ознакомиться с золотыми правилами притяжения финансового успеха. Без них Девы не смогут стать богатыми, либо их путь к денежному величию будет слишком тернистым. Один из самых полезных жизненных навыков — это умение быстро забывать о своих неудачах. В октябре нужно переключаться на что-то хорошее как можно скорее.

Весы

Весам категорически запрещено общаться с агрессивными Знаками Зодиака. Во всем, что касается работы и бизнеса, они могут быть крайне непредсказуемыми и опасными. В остальном октябрь будет довольно благоприятным временем для заработков, смены работы, продвижения новых идей. Также в этом месяце астрологи советуют Весам без раздумий соглашаться на командировки. Это прекрасное время, чтобы избрать иную стратегию, особенно если старая себя полностью изжила, и Весы поняли, что она не работает.

Скорпион

Первые 5-6 дней месяца будут для Скорпионов неудачными в плане работы и финансов. Возможны убытки, избавиться от которых можно при помощи трех действенных способов. 6 октября Плутон перестанет двигаться в обратном направлении. Это будет очень важный день для Скорпионов, так как их энергетика начнет медленно меняться в лучшую сторону. Появится больше удачи, а страхи отойдут на второй план. Вторая половина осени и октябрь в частности для этих людей будут крайне удачными с денежной точки зрения. Можно ждать большой прибыли.

Стрелец

Стрельцы смогут свернуть горы там, где еще вчера смирились бы с поражением и сделали шаг назад. Да, эти люди, несмотря на свою силу и уверенность, тоже порой отступают, но не сейчас. В октябре в их жизни произойдет некий приятный переворот. В финансовой жизни их успехи будут стремительно расти. Главное, чтобы настроение и здоровье не подводили. Улучшить их помогут три простые практики. Очень важно не плясать под чужую дудку. Важно все решения, связанные с деньгами, принимать самостоятельно. С 6 октября можно смело опираться на интуицию.

Козерог

Козерогам астрологи настоятельно советуют начать этот месяц с генеральной уборки дома, рабочего места. С 18 числа можно браться за что-то новое, но до этого момента лучше завершить все начатое. Для привлечения денег можно воспользоваться советами фэн-шуй. В сочетании с повышенным настроением и постепенным избавлением планет от ретроградности эффект будет просто отличным. Людям этого Знака в октябре удастся свести денежные и рабочие проблемы к минимуму. Это будет время глобальных изменений.

Водолей

Самым страшным врагом Водолеев в финансовой и рабочей сферах будет зависть. Не нужно сравнивать себя с окружающими. До добра это точно не доведет. Всем, кого периодически захлестывает это чувство, стоит ознакомиться с советами о том, как от него избавиться. Это идеальный месяц для решения юридических проблем, регистрации нового бизнеса, а также совместной работы. Все это позволит повысить доходы. В трудные моменты Водолеям понадобятся невозмутимость, хладнокровие и душевное спокойствие. Не нужно переживать по мелочам.

Рыбы

У Рыб начинается время, когда мечты и желания могут исполняться очень быстро и непредсказуемо. Звезды на стороне этих людей, поэтому финансовая удача будет всегда рядом. Если цели не достигаются, а мечты не сбываются, это всегда можно исправить. Возможно, Рыбам необходимо обрести чуть больше уверенности. В любом случае, в октябре здравый смысл должен превалировать над интуицией. Астрологи советуют Рыбам не рисковать, ведь в таком случае финансовые потери могут стать больше, чем заработки.