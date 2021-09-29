"Газпром" остановил продажи газа на 2022 год

Вадим Карасев

"Газпром экспорт" убрал все контракты на 2022 год из расписания торгов своей Электронной торговой платформы (ЭТП), передает "Интерфакс".

В конце августа, когда немецкий суд решил не освобождать "Северный поток - 2" от действия норм газовой директивы ЕС, из списка доступных контрактов на ЭТП пропали предложения на первый квартал и весь 2022 год.



В течение всего сентября на площадке можно было приобрести поставки на 2023 год и на зиму 2022/23. В графике на неделю с 27 сентября по 1 октября контракты на 2022 год больше не фигурируют, а последние продажи на зиму 2022/23 состоялись 7 сентября, уточняет агентство.

ЭТП — это дополнительный инструмент для продажи топлива, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ. Всего с 1 по 24 сентября на ней было продано 926 млн куб. м газа после 1,008 млрд кубометров в августе. С начала 2021 года продажи достигли 7,066 млрд кубометров.

28 сентября цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров, установив новый исторический рекорд.