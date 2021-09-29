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"Газпром" остановил продажи газа на 2022 год

"Газпром" остановил продажи газа на 2022 год

"Газпром экспорт" убрал все контракты на 2022 год из расписания торгов своей Электронной торговой платформы (ЭТП), передает "Интерфакс".

В конце августа, когда немецкий суд решил не освобождать "Северный поток - 2" от действия норм газовой директивы ЕС, из списка доступных контрактов на ЭТП пропали предложения на первый квартал и весь 2022 год.

В течение всего сентября на площадке можно было приобрести поставки на 2023 год и на зиму 2022/23. В графике на неделю с 27 сентября по 1 октября контракты на 2022 год больше не фигурируют, а последние продажи на зиму 2022/23 состоялись 7 сентября, уточняет агентство.

ЭТП — это дополнительный инструмент для продажи топлива, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ. Всего с 1 по 24 сентября на ней было продано 926 млн куб. м газа после 1,008 млрд кубометров в августе. С начала 2021 года продажи достигли 7,066 млрд кубометров.

28 сентября цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров, установив новый исторический рекорд.

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По материалам: uposters.ru

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