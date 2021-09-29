Ирина Шейк, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Карди Би на открытии выставки Thierry Mugler: Couturissime в Париже

Вадим Карасев

Вчера в Париже, где сейчас в разгаре Неделя моды, прошла светская вечеринка в честь скорого открытия выставки, посвященной творчеству одного из самых креативных и самобытных дизайнеров Тьерри Мюглера. Экспозиция Thierry Mugler: Couturissime, которая (с перерывом на пандемию) уже некоторое время путешествует по миру, разместилась в Музее декоративного искусства и для широкой публики откроется 30 сентября.

Ну а вчера звездные гости, в том числе Ирина Шейк, Алессандра Амбросио, Наташа Поли, Карди Би, стали первыми, кто увидел выставку. Встречали их основатель марки Тьерри Мюглер и действующий креативный директор бренда Кейси Кадволладер.





Тьерри Мюглер и Ирина Шейк

Звездные гостьи, конечно, блистали в нарядах Mugler. Так, Ирина Шейк появилась в винтажном платье из коллекции 1997 года, которое на подиуме носила Джерри Холл.

Моя драгоценная Ирина, спасибо, что принесла в этот мир радость и красоту. Сибирские голубые бриллианты — самые прочные и чистые! Тонуть в твоих глазах — пленительный сон наяву! Люблю тебя,

— написал дизайнер под фото с российской моделью.





Еще одной звездой вечера стала Карди Би — она появилась в эффектном красном наряде с перьями из коллекции 1994 года.

С тех пор, как я впервые услышал тебя, я был соблазнен. Потом мы устроили это легендарное шоу на "Грэмми", и я просто влюбился, и теперь просто обожаю тебя,

— снова был щедр на комплименты Тьерри Мюглер (сам дизайнер после ухода из моды стал называть себя Манфредом — собственное имя ассоциировалось у него не с живым человеком, а с брендом).





Тьерри Мюглер и Карди Би

В последние годы интерес к творчеству Мюглера снова возрос. Во многом это случилось благодаря выходам таких звезд, как Карди Би и Ким Кардашьян, в его архивных нарядах. Популярны эксцентричные модели Мюглера и на модных фотосессиях — в одной из них несколько лет назад как раз снялась Ирина Шейк.





Карди Би в платье Mugler на церемонии "Грэмми"

Карьеру дизайнера Мюглер начал еще в 1970-х годах, но настоящего пика его творчество достигло в 1990-е годы, когда он стал приглашенным членом Синдиката высокой моды и стал показывать кутюрные коллекции. Широкой публике его наряды известны по клипу Джорджа Майкла Too Funky, а также по фильму "Непристойное предложение" — в платье Mugler на экране там появляется Деми Мур.

Деми Мур в фильме "Непристойное предложение"

Популярностью пользовалась и парфюмерная линейка модного дома — духи Angel приобрели культовый статус.

Отметив 20-летие своего бренда, Мюглер отошел от дел, посвятив себя работе художника по костюмам для театра и кино (он работал и с Cirque du Soleil), фотографа и дизайнера парфюмерных флаконов и персонального стилиста (в 2009 году он работал с Бейонсе и создал костюмы для ее концертного тура).





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