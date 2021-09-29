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"Яндекс" научил камеру в приложении распознавать еду и калории

"Яндекс" научил камеру в приложении распознавать еду и калории

"Яндекс" обновил камеру в своём приложении: теперь она может распознавать еду и показывать калории, определять модели и технические характеристики машин, а также делать подсказки для решения уравнений.

Улучшенная версия даёт подробное описание продуктов при их поиске в интернете, показывает количество жиров, белков и углеводов, наличие сахара и ГМО, содержание микроэлементов и калорий, а также, как долго нужно заниматься физической активностью, чтобы их израсходовать. Это работает только с простыми продуктами - по готовым блюдам камера не может дать информацию.

Если навести объектив на автомобиль, она покажет его марку, модель и технические характеристики. При этом программа дает им короткие описания вроде "разгоняется как спринтер" или "вместительная, как сундук".

Ещё одно нововведение - подсказки по порядку действий для решения линейных и квадратных уравнений. Для помощи в режиме "Решения" необходимо сфотографировать задание. Также камера может найти обучающие видео, подробно объясняющие, как справиться с заданием такого типа.

Кроме этих функций пользователи теперь смогут воспользоваться зумом, фокусировкой, загрузкой фото из галереи и фронтальной съемкой. Всё это доступно в приложении "Яндекса" для iOS и Android.

Ранее Ruposters писал, что правительство выбрало поисковик "Яндекса" для использования по умолчанию на устройствах, продаваемых в России.

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По материалам: uposters.ru

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