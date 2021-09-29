Энергетика несчастья: что происходит, если человек не пытается стать счастливым

Вадим Карасев

Далеко не все люди хотят трудиться ради своего будущего. Когда человек не хочет тратить время и силы на обретение счастья, в его жизни начинают происходить не самые приятные вещи. Именно о них рассказали эксперты в области биоэнергетики.

Ранее мы рассказывали, как и почему притягиваются несчастья. Очень часто в этом виноват сам человек, а не его окружение, планеты или судьба. Вот что начинает происходить в жизни того, кто больше не хочет быть счастливым.

Человек начинает терять продуктивность

Желание стать счастливым позволяет ставить перед собой какие-то новые амбициозные цели. Когда человеку все равно, он перестает вставать по утрам с идеями и желаниями. Жизнь превращается в серую однородную массу повторяющихся дней, недель, месяцев и даже лет. Из-за потери энергии и вдохновения пропадает желание работать. Силы начинают уходить очень быстро.

Человек теряет здоровье

Нежелание делать что-то для обретения счастья и полная апатия — это главные причины проблем со здоровьем. Когда человеку плевать на свою жизнь и судьбу, он неминуемо встречает на своем пути проблемы данного характера. Он начинает быстрее стареть, превращаясь в блеклую тень себя самого.

У человека появляются вредные привычки

Согласно наблюдениям, люди, у которых нет амбиций, целей, желания жить и быть счастливыми, утопают в горячительных напитках или в чем-то похуже. Дело в том, что не заниматься вообще ничем человек не может, поэтому свободное время занимает чем-то типа игр в казино, бесконечных вечеринок. Люди без стремлений часто становятся жертвами переедания, бессмысленного шопинга.

Человек становится одиноким

Кому-то это и нужно, но многие не ожидают, что в состоянии апатии от них начнут уходить друзья или их бросит вторая половинка. Дело в том, что несчастные люди заражают негативом все и всех вокруг. Никто не желает общаться с тем, от кого не исходит любовь, сила, жизненная энергия.

У человека появляется депрессия

Во многих случаях равнодушие к себе и к своей жизни приводит к депрессии. Это не просто плохие мысли и уныние, а нечто гораздо более серьезное. Выйти из такого состояния становится гораздо сложнее. Тут придется не только работать над своей энергетикой, но и посещать врача.

Как обойти стороной подобные проблемы

Чтобы у вас не появилось чувство отчаяния, грусти и нежелание делать что-то для того, чтобы исправить это, постарайтесь следовать приведенным ниже советам.

Не бездельничайте. Не проводите время абсолютно бездумно. Попробуйте составить план на выходные. Сделайте хоть какое-то усилие, чтобы ваша жизнь была стабильной, предсказуемой.

Не откладывайте дела на потом. Если у вас будут копиться долги по учебе и по работе, то потом все это свалится на вас разом. Как раз в такие моменты появляется чувство вины, апатии и проявляется самоедство, желание все бросить и отказаться от целей.

Прогоняйте дурные мысли. Не жалейте себя, не говорите себе, что вы ничего не можете, что судьба не справедлива. Это совершенно не так. Каждый из нас заслуживает счастья. Просто вам нужно избрать верный путь. Апатия и уныние — это точно не он.