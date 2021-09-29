Эшли Тисдейл рассказала о проблемах после родов: "Иногда я не узнаю свое тело"

Вадим Карасев

Полгода назад 36-летняя звезда фильма "Классный мюзикл" Эшли Тисдейл впервые стала мамой — актриса родила дочь Джупитер Айрис от своего мужа Кристофера Френча. Сейчас Эшли все еще привыкает к новой для себя роли матери. Она признается, что часто ей приходится очень нелегко.

Я хочу поделиться этим, потому что мне кажется, что важно показывать те стороны, о которых мы говорим нечасто. Я плакала в ванной, потому что путь материнства может быть трудным,

— отметила она в инстаграме.





Эшли Тисдейл с дочерью

Актриса рассказала, что послеродовые изменения сказались на ее психическом здоровье и эмоциональном состоянии.

Бывают дни, когда я чувствую себя не очень хорошо, потому что не узнаю свое тело,

— призналась Эшли.





Звезда сказала, что продолжает восстанавливаться после родов и в некоторые моменты испытывает определенный дискомфорт.

Я все еще восстанавливаюсь и иногда чихаю и писаю одновременно, что заставляет меня осознать, как сильно изменилось мое тело,

— добавила она.

Сейчас актриса пытается найти баланс между работой и материнством и не боится быть слабой и давать волю эмоциям.

Я позволяю себе плакать, потому что это нелегко. Я не идеальна, и это нормально,

— считает Тисдейл.





Эшли рассказывала, что соцсети сильно повлияли на ее самооценку, поэтому она начала усердно тренироваться после родов, чтобы вернуть былую форму.

Я работала как проклятая. Но все еще чувствовала себя некомфортно в своем теле,

— говорила она.

Но потом к звезде пришло осознание, что не нужно себя сравнивать с другими, и она поняла, что нужно быть добрее к себе.

Такие мысли, как "ты недостаточно хороша, ты могла бы выглядеть лучше", не должны возникать. Особенно когда ты осознаешь, что твое тело только что дало жизнь другому человеческому существу,

— отмечала она.





Эшли Тисдейл с мужем Кристофером ФренчемМариана Панкина