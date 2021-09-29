Эшли Тисдейл рассказала о проблемах после родов: "Иногда я не узнаю свое тело"
Полгода назад 36-летняя звезда фильма "Классный мюзикл" Эшли Тисдейл впервые стала мамой — актриса родила дочь Джупитер Айрис от своего мужа Кристофера Френча. Сейчас Эшли все еще привыкает к новой для себя роли матери. Она признается, что часто ей приходится очень нелегко.
Я хочу поделиться этим, потому что мне кажется, что важно показывать те стороны, о которых мы говорим нечасто. Я плакала в ванной, потому что путь материнства может быть трудным,
— отметила она в инстаграме.
Актриса рассказала, что послеродовые изменения сказались на ее психическом здоровье и эмоциональном состоянии.
Бывают дни, когда я чувствую себя не очень хорошо, потому что не узнаю свое тело,
— призналась Эшли.
Звезда сказала, что продолжает восстанавливаться после родов и в некоторые моменты испытывает определенный дискомфорт.
Я все еще восстанавливаюсь и иногда чихаю и писаю одновременно, что заставляет меня осознать, как сильно изменилось мое тело,
— добавила она.
Сейчас актриса пытается найти баланс между работой и материнством и не боится быть слабой и давать волю эмоциям.
Я позволяю себе плакать, потому что это нелегко. Я не идеальна, и это нормально,
— считает Тисдейл.
Эшли рассказывала, что соцсети сильно повлияли на ее самооценку, поэтому она начала усердно тренироваться после родов, чтобы вернуть былую форму.
Я работала как проклятая. Но все еще чувствовала себя некомфортно в своем теле,
— говорила она.
Но потом к звезде пришло осознание, что не нужно себя сравнивать с другими, и она поняла, что нужно быть добрее к себе.
Такие мысли, как "ты недостаточно хороша, ты могла бы выглядеть лучше", не должны возникать. Особенно когда ты осознаешь, что твое тело только что дало жизнь другому человеческому существу,
— отмечала она.