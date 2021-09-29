Юлия Высоцкая рассказала о школьных годах: "Пубертат задержался"

Вадим Карасев

Незадолго до Дня учителя, который отмечается в России 5 октября, 48-летняя Юлия Высоцкая представила новый выпуск своего шоу "Мне это нравится!", который посвятила празднику. В программе актриса вспомнила и о своих школьных годах.

Так, Юлия рассказала, что большую часть своего детства провела на Кавказе (Высоцкая вместе с семьей много лет жила в столице Азербайджана Баку). Высоцкая призналась, что во время учебы на Кавказе никогда не сталкивалась с буллингом — такое понятие там попросту отсутствовало.

Я выросла на Кавказе, а Кавказ не подразумевает — я не знаю, как там обстоят дела сейчас — буллинг. Я не знала вообще, что это такое. Это слово я впервые узнала на английском языке, изучая какой-то материал в школе, и нам объясняли, что значит это понятие. Я сначала прочла этот роман, а потом посмотрела фильм "Чучело". И для меня это было дико, что люди так могут себя вести,

— рассказала Юлия.





Юлия Высоцкая в юности

После начала Карабахской войны Юлия вместе с семьей вернулась в родной Новочеркасск Ростовской области. Там-то Высоцкая впервые столкнулась с проявлением буллинга. Травлю будущей актрисе устраивали одноклассницы, которые по сравнению с ней были уже более взрослыми и созревшими.

Пару месяцев я училась в новочеркасской школе. И там были моменты, когда девочки уже были какие-то более продвинутые, более половозрелые, чем еще инфантильные мы — я с подружкой приехала. Они все были уже в боевом раскрасе, там были обтягивающие вещи. Гормоны рулили, пубертат полный. А у нас то ли пубертат задержался, то ли свое дело сыграла среда, в которой тебя все любят, и нет необходимости отвоевывать себе пространство.





Высоцкая уточнила, что в подростковом возрасте тоже испытывала симпатию к мальчикам из школы, однако при этом никогда не стремилась подчеркнуть свои проявлявшиеся в тот период женственные формы с помощью одежды.

Мне тоже нравились мальчики, но мне не казалось, что привлекательно обтягивать сиськи и шагать с ними как на амбразуру,

— рассказала Юлия.

Позже Юлия все же вернулась в Баку и получила аттестат там. После окончания школы Высоцкая переехала в Минск, где окончила Белорусскую государственную академию искусств.





Юлия Высоцкая в юности

В своем посте в инстаграме, которым Высоцкая анонсировала выход нового выпуска шоу, она также призналась, что у нее всегда были хорошие учителя — как в школе, так и на протяжении всей жизни. В своих беседах с журналистами ранее Юлия неоднократно подчеркивала, что одним из своих главных учителей считает своего 84-летнего мужа Андрея Кончаловского.

Я работаю над собой, стремлюсь к легкости. И все больше и больше принимаю долю определенного пофигизма, который присущ моему мужу. У меня есть хороший учитель, я учусь у него этому пофигизму и, мне кажется, делаю успехи,

— как-то рассказывала Юлия в интервью "7 дней".





Яна Марковская