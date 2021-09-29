Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз

Роман Иванов

Азиатки считают, что начинать ухаживать за деликатной кожей вокруг глаз необходимо как можно раньше. Корейские крема для глаз, патчи и маски помогают устранить морщины и круги под глазами. При регулярном применении можно избежать появления этих проблем в будущем.





Корейские патчи для глаз

Патч — миниатюрная маска, которую накладывают на кожу под глазами или веки. Отличаются материалом основы, составом пропитки. Выполняют 3 основные функции — увлажнение и устранение мелких морщин, осветление пигментных пятен и кругов, устранение отечности и следов усталости.

Что входит в состав корейских патчей для глаз:

коллаген — быстро устраняет отеки и следы усталости;

гиалуроновая кислота — такие патчи не рекомендуется применять при сильной отечности;

коллоидное золото — оказывает выраженное антивозрастное действие;

кофеин, молочная и винная кислота, фруктовые экстракты — необходимы для устранения темных кругов под глазами;

экстракт конского каштана, растительные масла, витамины и пептиды — помогут избавиться от мешков и отечности;

муцин улитки — улиточный секрет восполняет дефицит влаги и питательных веществ, разглаживает морщины.

Гидрогелевые патчи предназначены для экспресс-ухода. Устраняют отеки, припухлость век, разглаживают кожу за 15-20 минут. Тканевые патчи хорошо справляются с темными кругами под глазами, покраснением и отечностью, но лифтинг-эффект выражен слабее. Расход патчей при ежедневном применении минимум 2 пары в день, на утро и вечер, поэтому лучше купить корейские патчи оптом для себя и в подарок.

Азиатские кремы для ухода за кожей вокруг глаз

Кожа под глазами тонкая, не имеет жировой прослойки, сухая и чувствительная. Поэтому морщины в этой области появляются уже в 25 лет. Провоцирующие факторы — несоблюдение режима дня, несбалансированное питание, активная мимика, длительное пребывание возле монитора, привычка щурится. Чтобы устранить возрастные изменения, предотвратить появление морщин, нужно выбирать правильный крем. Хорошо справляются с морщинами и кругами под глазами корейские крема и сыворотки.

Что входит в состав корейских кремов для ухода за кожей вокруг глаз:

муцин улитки — активизирует синтез коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, уменьшает количество и степень выраженности морщин;

пептиды из яда змеи — по действию схожи с инъекциями ботокса, но безопасны и нетоксичны;

экстракт ласточкиного гнезда — увлажняет, разглаживает кожу;

масло семян подсолнечника, гранатовых косточек — питают, повышают тургор, выравнивают рельеф, осветляют;

ниацинамид — активизирует синтез коллагена и эластина.

вытяжка из корня женьшеня — ускоряет обновления клеток;

коллоидное золото — улучшает микроциркуляцию, стимулирует процесс регенерации;

экстракт черного жемчуга — разглаживает даже глубокие морщины, осветляет круги, убирает отеки.

Крем под глазами нужно наносить от внешнего угла к внутреннему, на веки — от внутреннего края к наружному. Движения легкие и похлопывающие. Кожу перед нанесением крема или накладывания патчей нужно обязательно очистить.

При выборе крема и маски необходимо учитывать возраст. Для молодой кожи подойдут средства с гиалуроновой кислотой, экстрактами растений и ласточкиного гнезда, ледниковой водой. В 30-35 лет необходимо в ежедневный уход включить продукцию с муцином, галактомисисом. Для зрелой кожи подойдут средства с коллагеном, змеиным ядом, чагой, коэнзимом.

Основные правила ухода за кожей вокруг глаз — регулярность, деликатное отношение. При нанесении средств под глаза кожу нельзя растягивать, вбивать крема и сыворотки с усилием.