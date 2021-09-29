Как преподавать историю в школах: опыт разных стран

4–6 октября по инициативе Российского исторического общества и Всероссийской Ассоциации учителей истории и обществознания впервые в мировой практике в Москве пройдёт Всемирный конгресс учителей истории. В столице России соберутся более 300 школьных учителей, в том числе из Европы, Африки, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки. Кроме того, в рамках конгресса состоится IV Всероссийский съезд Ассоциации учителей истории и обществознания.



Педагоги обменяются опытом и обсудят ключевые для предмета темы. Например, участники конгресса расскажут о том, как в разных странах мира сегодня рассказывают об истории революций. Отдельный круглый стол будет посвящён роли и значению истории Второй мировой войны в школьных программах в разных странах: какое количество часов выделяется, для каких возрастных групп учащихся, как авторы программы трактуют основные события этого периода.

Будет разговор и о современных учебниках истории, о том, какие подходы к их написанию используют в разных странах.



О том, что важного и полезного будет на конгрессе, какой опыт, которым поделятся его участники, смогут использовать учителя истории наших школ и колледжей, расскажут эксперты онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 29 сентября в 15:00 по московскому времени:

– Елена Саплина, член рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории, член совета Ассоциации учителей истории и обществознания, кандидат педагогических наук, автор учебников и методических пособий по истории, ведущий эксперт Московского центра качества образования,

– Михаил Шнейдер, член рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории, директор столичной школы № 45 имени Л.И. Мильграма,

– Александр Данилов, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, автор учебников по истории для средней школы.

Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».



«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.