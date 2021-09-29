Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как преподавать историю в школах: опыт разных стран

Как преподавать историю в школах: опыт разных стран

4–6 октября по инициативе Российского исторического общества и Всероссийской Ассоциации учителей истории и обществознания впервые в мировой практике в Москве пройдёт Всемирный конгресс учителей истории. В столице России соберутся более 300 школьных учителей, в том числе из Европы, Африки, Азии, Австралии, Северной и Южной Америки. Кроме того, в рамках конгресса состоится IV Всероссийский съезд Ассоциации учителей истории и обществознания.
 
Педагоги обменяются опытом и обсудят ключевые для предмета темы.  Например, участники конгресса расскажут о том, как в разных странах мира сегодня рассказывают об истории революций. Отдельный круглый стол будет посвящён роли и значению истории Второй мировой войны в школьных программах в разных странах: какое количество часов выделяется, для каких возрастных групп учащихся, как авторы программы трактуют основные события этого периода. 

Будет разговор и о современных учебниках истории, о том, какие подходы к их написанию используют в разных странах.
 
О том, что важного и полезного будет на конгрессе, какой опыт, которым поделятся его участники, смогут использовать учителя истории наших школ и колледжей, расскажут эксперты онлайн-программы «Образовательная среда», которая выйдет в эфир 29 сентября в 15:00 по московскому времени: 

Елена Саплина, член рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории, член совета Ассоциации учителей истории и обществознания, кандидат педагогических наук, автор учебников и методических пособий по истории,  ведущий эксперт Московского центра качества образования, 

– Михаил Шнейдер, член рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории, директор столичной школы № 45 имени Л.И. Мильграма, 

– Александр Данилов, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, автор учебников по истории для средней школы.

Ведет программу Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики, обозреватель медиахолдинга «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
 
«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Как преподавать историю в школах: опыт разных стран
Как преподавать историю в школах: опыт разных стран
Боснийские сербы захотели сформировать собственную армию
Боснийские сербы захотели сформировать собственную армию
5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2021 года, чтобы стать счастливее
5 вещей, от которых нужно отказаться в октябре 2021 года, чтобы стать
Эшли Тисдейл рассказала о проблемах после родов: "Иногда я не узнаю свое тело"
Эшли Тисдейл рассказала о проблемах после родов: "Иногда я не
Бывший бойфренд Кейт Мосс Пит Доэрти обручился с возлюбленной
Бывший бойфренд Кейт Мосс Пит Доэрти обручился с возлюбленной
Финансовый гороскоп на октябрь 2021 года
Финансовый гороскоп на октябрь 2021 года
"Состояние тяжелое": СМИ раскрыли диагноз Гузеевой, госпитализированной в Коммунарку
"Состояние тяжелое": СМИ раскрыли диагноз Гузеевой,
Спецслужбы Польши пожаловались на пошлые фразы белорусских пограничников
Спецслужбы Польши пожаловались на пошлые фразы белорусских
Энергетика несчастья: что происходит, если человек не пытается стать счастливым
Энергетика несчастья: что происходит, если человек не пытается стать
Что делать, если ваша работа вытягивает из вас все силы
Что делать, если ваша работа вытягивает из вас все силы
"Не забочусь, чтобы актеру было приятно": порнозвезда раскрыла, чем отличается минет в кино для взрослых от реального
"Не забочусь, чтобы актеру было приятно": порнозвезда
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о

Топ на сегодня

Возникновение и развитие барбершопов
Возникновение и развитие барбершопов
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель, Елена Перминова и другие на показе Dior
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель,
Назначение гибкой сильфонной подводки
Назначение гибкой сильфонной подводки
"Будет сразу же арестован": в Грузии отреагировали на покупку Саакашвили билета до Тбилиси
"Будет сразу же арестован": в Грузии отреагировали на
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала

Еще по теме

Как преподавать на уроках «острые» вопросы, расскажут на международном Конгрессе учителей истории
Сергей Кравцов стал сопредседателем оргкомитета Всемирного конгресса школьных учителей истории
В Архангельске пройдет межрегиональный форум учителей истории
Васильева анонсировала синхронизацию литературы и истории в школе