Как Знаки Зодиака манипулируют окружающими

Вадим Карасев

Манипуляции — это то, к чему прибегают время от времени все люди. Кто-то манипулирует окружающими постоянно, а кто-то раз в год, но делают это все. Пришло время узнать, как именно делают это люди разных Знаков Зодиака.

Манипуляторы — опасные люди, но вы всегда можете защититься от них, укрепив свою энергетику. Также вам необходимо знать, какого рода манипуляций стоит ждать от того или иного знакомого, друга или коллеги. В этом случае вам просто нужно знать его Знак Зодиака.

Овен

Овны очень мило просят. Они с вами очень добры, делают щенячьи глазки. От их агрессии и негатива не остается и следа. Люди этого Знака манипулируют хорошим отношением. Если Овен внезапно стал с вами добр и приветлив, значит, ему что-то от вас нужно.

Телец

Тельцы — те еще манипуляторы. Когда им необходима ваша помощь, замотивировать вас они смогут только страхом. Они говорят о том, что будет, если вы не выполните обещание, или напрямую говорят вам: «Сделай это, а то будет хуже». Часто угрозы становятся реальностью, так что лучше дважды подумать, прежде чем игнорировать их слова.

Близнецы

Близнецы манипулируют чувством вины. Они напоминают вам о том, на какие жертвы они пошли ради вас в прошлом. Делают они это сравнительно нечасто, но периодически прибегают к такому виду манипуляций.

Раки

Раки давят на жалость. Они не плачут, но ведут себя так, чтобы вы поняли, что сделали или собираетесь сделать им больно. Это довольно тонкий ход, который могут распознать далеко не все. Будьте осторожнее с такими людьми, потому что они первоклассные актеры.

Лев

Представители данного Знака манипулируют реже остальных, но делают это со вкусом. Их метод заключается в том, чтобы сделать сначала что-то для вас, а потом потребовать вернуть должок. Делают они это не сразу, чтобы жертва ничего не поняла. Порой Львы помогают вам просто так, чтобы когда-нибудь сыграть на этом в будущем.

Дева

Девы — любители пообижаться. Если вы не выполнили то, о чем они вас просили, они тут же делают обиженное лицо, показывая всем своим видом, что вы поступили неправильно. Очень хорошо это работает в тех случаях, когда Дева — ваш старший родственник. В равноправных отношениях такой метод не эффективен.

Весы

Весы — это люди, которые реже всего прибегают к манипуляциям. Если же им нужно чего-то добиться, то самое лучшее, что они могут придумать, — это приукрасить факты либо соврать.

Скорпион

Скорпионы манипулируют слезами. Они плачут, чтобы разжалобить вас. Сначала они покричат, попробуют как-то иначе до вас достучаться. Слезы — это финальная и излюбленная стадия, ведь после нее они получают то, что им нужно.

Стрелец

Это истинные мастера манипуляций. Их действия очень сложны и просчитаны до мельчайших деталей. Стрельцов очень сложно проанализировать, потому что их ум крайне неординарен. В попытках добиться своего они могут идти на самые изощренные методы — сталкивание лбами, ложь, лесть.

Козерог

Козероги не манипулируют — они просто говорят вам напрямую, что нужно сделать. Они не спорят, не обманывают. Они просто говорят, как все должно быть по их мнению. Чужое мнение они могут просто игнорировать.

Водолей

Водолеи манипулируют вами, делая комплименты. Например, говорят о том, как здорово вы умеете решать проблемы определенного типа, а потом просят решить проблему подобного характера. Это работает не всегда и не со всеми, но во многих случаях действительно приводит к нужному результату.

Рыбы

Рыбы притворяются слабыми и беззащитными. Только так они могут манипулировать чужими чувствами. Ложь им не дается, потому что врут они хуже всех. Гораздо проще притвориться беспомощной амебой. Такая тактика работает довольно часто.