Кашель, слабость и температура: СМИ сообщили о состоянии Гузеевой в Коммунарке

Вадим Карасев

62-летняя Лариса Гузеева находится в Коммунарке, куда ее доставили вечером в воскресенье на машине скорой помощи. Как выяснилось, звезда отказалась от переливания донорской плазмы, сообщает "Комсомольская правда".

"Несмотря на рекомендации врачей, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму переболевшего донора. По последним показаниям здоровья, Лариса Андреевна находится в тяжелом состоянии с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция, вызванная Covid-19", - цитирует издание источник в здравоохранении Москвы.

Как отмечается, несмотря на свое тяжелое состояние, звезда шоу "Давай поженимся!" находится пока в ясном сознании.

По данным издания, у Ларисы Гузеевой удовлетворительный аппетит, при этом температура ее тела не превышает отметку в 37.5 градусов.

У телеведущей сохраняется из клинических жалоб лишь общая слабость тела и сухой кашель. Вскоре артистке предстоит сделать новый ПЦР-тест.

Напомним, Лариса Гузеева находится в Коммунарке, куда ее доставили вечером в воскресенье на машине скорой помощи.

По данным источника, Лариса Гузеева пережила "сильный стресс", поскольку боялась серьезных последствий коронавируса. В результате специалисты дали необычной пациентке успокоительное средство.

"Московский комсомолец" пишет, что Ларису Гузееву госпитализировали также с подозрением на начальное повреждение почек, а состояние артистки оценивается как тяжелое. Как отмечает издание, у телеведущей поднялась температура, при этом ей стало трудно дышать.[b][/b]



Еще только утром в воскресенье Лариса Гузеева публиковала в Stories видео из крымской клиники, в которой ей делали капельницу в ногу.

"Потому что вен нет ни фига. Я уже второй раз у нее — была два года назад, она запомнила, что со мной мучение", — сказала звезда о сотруднице клиники.

При этом Лариса Гузеева заявляла, что отлично себя чувствует. "Всего три дня, а уже чувствую себя обновленной и отдохнувшей между съемок", — написала артистка в инстаграме.

Незадолго до этого Лариса Гузеева опубликовала фото, на котором она купается несмотря на холодную воду.

Между процедурами плаваю. Одна. Верю в то, что ледяная вода сжигает жир. Рыбаки в ужасе кутаются в телогрейки. Всех худеющих обнимаю и поддерживаю.

Как писал NEWSTES, ранее Лариса Гузеева рассказала, как герои "Давай поженимся!" доводят ее до слез.