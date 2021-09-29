Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне
Сегодня в Лондоне состоялась долгожданная мировая премьера фильма Кэри Фукунаги "Не время умирать" о новых приключениях легендарного спецагента на службе Ее Величества Джеймса Бонда. Показ посетили и представители британской королевской семьи. Так, на красной ковровой дорожке у "Альберт-холла" появились принц Уильям, который является президентом BAFTA, и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Для выхода Кейт выбрала роскошное платье в золотых пайетках Jenny Packham.
Все четверо и ранее бывали на премьерах фильмов о Бонде. Так, герцог и герцогиня Кембриджские были приглашены на показ фильма "007: Спектр" в 2015 году, а принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская посещали премьеру картины "007: Координаты "Скайфолл" в 2012 году. Кроме того, принц Чарльз приезжал и на съемочную площадку фильма "Не время умирать". Присутствие на крупных кинопремьерах вообще является традицией в королевской семье. Так, сама королева Елизавета II посещала красные дорожки таких фильмов, как "Я и полковник" 1958 года, "Рожденная свободной" 1966 года и "Ловушка для родителей" 1998 года.
На премьере принц Уильям и принц Чарльз с супругами встретились с исполнителями главных ролей в фильме Дэниелем Крейгом, Рами Малеком и Леа Сейду, а также были представлены творческой команде фильма, включая сценаристов Фиби Уоллер-Бридж, Нила Первиса и Роберта Уэйда и певицу Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О'Коннелла, которые создали заглавную песню фильма. В числе приглашенных на премьеру также были медицинские работники и военнослужащие.
Перед премьерой воинское звание получил и Дэниел Крейг. Ему присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании — такое же носит и его экранный герой. Напомним, что "Не время умирать" — последний фильм, в котором в роли Бонда зритель увидит Крейга. Впервые актер сыграл этого культового персонажа еще в 2006 году в фильме "Казино Рояль". Всего в карьере Крейга пять фильмов бондианы, причем изначальный контракт был заключен на четыре фильма. Сначала актер категорически отказывался от его продления, но в итоге согласился сыграть еще в одном фильме.
Кто заменит его теперь, до сих пор достоверно неизвестно, а в прессе обсуждают несколько кандидатур, в том числе Идриса Эльбу, Тома Харди и Тома Хиддлстона. Не исключено, что Бонда сыграет и женщина. По крайней мере, в новом фильме, когда Джеймс Бонд отошел от дел, легендарный код 007 наследует секретный агент Номи, которую сыграла Лашана Линч.
История создания картины "Не время умирать" получилась не менее драматичной, чем приключения самого агента. Работать над лентой должны были режиссер Дэнни Бойл и сценарист Джон Ходж, но в 2018 году оба покинули проект из-за творческих разногласий в команде. Из-за этого начало съемок пришлось отложить до 2019 года. Трудности возникли и с прокатом — изначально премьера была запланирована на апрель 2020 года, но все мероприятия пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Но теперь поклонники наконец смогут увидеть долгожданный фильм. В кинотеатрах России лента выйдет 7 октября.