Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне

Сегодня в Лондоне состоялась долгожданная мировая премьера фильма Кэри Фукунаги "Не время умирать" о новых приключениях легендарного спецагента на службе Ее Величества Джеймса Бонда. Показ посетили и представители британской королевской семьи. Так, на красной ковровой дорожке у "Альберт-холла" появились принц Уильям, который является президентом BAFTA, и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Для выхода Кейт выбрала роскошное платье в золотых пайетках Jenny Packham.


Кейт Миддлтон, принц Уильям, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз


Все четверо и ранее бывали на премьерах фильмов о Бонде. Так, герцог и герцогиня Кембриджские были приглашены на показ фильма "007: Спектр" в 2015 году, а принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская посещали премьеру картины "007: Координаты "Скайфолл" в 2012 году. Кроме того, принц Чарльз приезжал и на съемочную площадку фильма "Не время умирать". Присутствие на крупных кинопремьерах вообще является традицией в королевской семье. Так, сама королева Елизавета II посещала красные дорожки таких фильмов, как "Я и полковник" 1958 года, "Рожденная свободной" 1966 года и "Ловушка для родителей" 1998 года.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон




На премьере принц Уильям и принц Чарльз с супругами встретились с исполнителями главных ролей в фильме Дэниелем Крейгом, Рами Малеком и Леа Сейду, а также были представлены творческой команде фильма, включая сценаристов Фиби Уоллер-Бридж, Нила Первиса и Роберта Уэйда и певицу Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О'Коннелла, которые создали заглавную песню фильма. В числе приглашенных на премьеру также были медицинские работники и военнослужащие.


Кейт Миддлтон и Дэниел Крейг


Кейт Миддлтон с Билли Айлиш и ее братом Финнеасом О'Коннеллом


Леа Сейду, Кейт Миддлтон и Дэниел Крейг



Кейт Миддлтон и Лашана Линч


Перед премьерой воинское звание получил и Дэниел Крейг. Ему присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании — такое же носит и его экранный герой. Напомним, что "Не время умирать" — последний фильм, в котором в роли Бонда зритель увидит Крейга. Впервые актер сыграл этого культового персонажа еще в 2006 году в фильме "Казино Рояль". Всего в карьере Крейга пять фильмов бондианы, причем изначальный контракт был заключен на четыре фильма. Сначала актер категорически отказывался от его продления, но в итоге согласился сыграть еще в одном фильме.


Кто заменит его теперь, до сих пор достоверно неизвестно, а в прессе обсуждают несколько кандидатур, в том числе Идриса Эльбу, Тома Харди и Тома Хиддлстона. Не исключено, что Бонда сыграет и женщина. По крайней мере, в новом фильме, когда Джеймс Бонд отошел от дел, легендарный код 007 наследует секретный агент Номи, которую сыграла Лашана Линч.


Принц Чарльз и Кейт Миддлтон

История создания картины "Не время умирать" получилась не менее драматичной, чем приключения самого агента. Работать над лентой должны были режиссер Дэнни Бойл и сценарист Джон Ходж, но в 2018 году оба покинули проект из-за творческих разногласий в команде. Из-за этого начало съемок пришлось отложить до 2019 года. Трудности возникли и с прокатом — изначально премьера была запланирована на апрель 2020 года, но все мероприятия пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Но теперь поклонники наконец смогут увидеть долгожданный фильм. В кинотеатрах России лента выйдет 7 октября.




Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

"Не забочусь, чтобы актеру было приятно": порнозвезда раскрыла, чем отличается минет в кино для взрослых от реального
"Не забочусь, чтобы актеру было приятно": порнозвезда
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о
В Удмуртии чиновник "осуществил мечты людей", поставив за их счет будку с голыми стенами за 161 тысячу рублей
В Удмуртии чиновник "осуществил мечты людей", поставив за
Неделя моды в Париже: Карла Бруни, Шарлотта Генсбур, Джорджия Мэй Джаггер, Росси Де Пальма на показе Saint Laurent
Неделя моды в Париже: Карла Бруни, Шарлотта Генсбур, Джорджия Мэй
К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковали пилотируемый корабль
К модулю "Наука" на МКС впервые пристыковали пилотируемый
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель, Елена Перминова и другие на показе Dior
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель,
Московский ТЦ "Атриум" могут закрыть до 2022 года за нарушения масочного режима
Московский ТЦ "Атриум" могут закрыть до 2022 года за
Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад
Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад
В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Белгородской области начал работу второй центр цифрового
Стартовал школьный этап всероссийской олимпиады на платформе «Сириуса»
Стартовал школьный этап всероссийской олимпиады на платформе «Сириуса»
Форум классных руководителей объединит педагогов из всех регионов России
Форум классных руководителей объединит педагогов из всех регионов

Топ на сегодня

Возникновение и развитие барбершопов
Возникновение и развитие барбершопов
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах
Внезапные навязчивые мысли: откуда они берутся и как с ними совладать
Внезапные навязчивые мысли: откуда они берутся и как с ними совладать
Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили День дочерей в США
Как Гвинет Пэлтроу, Эмбер Херд, семейство Кардашьян и другие отметили
Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2021 года
Гороскоп Павла Глобы на октябрь 2021 года

Еще по теме

Кейт Миддлтон и принц Уильям приехали с официальным визитом в Лутон
Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии в Честерском кафедральном соборе
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые взяли принца Джорджа и принцессу Шарлотту на рождественскую службу
Беременная Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили театр "Палладиум" в Лондоне