Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мировую премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в Лондоне

Вадим Карасев

Сегодня в Лондоне состоялась долгожданная мировая премьера фильма Кэри Фукунаги "Не время умирать" о новых приключениях легендарного спецагента на службе Ее Величества Джеймса Бонда. Показ посетили и представители британской королевской семьи. Так, на красной ковровой дорожке у "Альберт-холла" появились принц Уильям, который является президентом BAFTA, и Кейт Миддлтон, а также принц Чарльз с супругой Камиллой Паркер-Боулз. Для выхода Кейт выбрала роскошное платье в золотых пайетках Jenny Packham.





Кейт Миддлтон, принц Уильям, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз





Все четверо и ранее бывали на премьерах фильмов о Бонде. Так, герцог и герцогиня Кембриджские были приглашены на показ фильма "007: Спектр" в 2015 году, а принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская посещали премьеру картины "007: Координаты "Скайфолл" в 2012 году. Кроме того, принц Чарльз приезжал и на съемочную площадку фильма "Не время умирать". Присутствие на крупных кинопремьерах вообще является традицией в королевской семье. Так, сама королева Елизавета II посещала красные дорожки таких фильмов, как "Я и полковник" 1958 года, "Рожденная свободной" 1966 года и "Ловушка для родителей" 1998 года.





Принц Уильям и Кейт Миддлтон













На премьере принц Уильям и принц Чарльз с супругами встретились с исполнителями главных ролей в фильме Дэниелем Крейгом, Рами Малеком и Леа Сейду, а также были представлены творческой команде фильма, включая сценаристов Фиби Уоллер-Бридж, Нила Первиса и Роберта Уэйда и певицу Билли Айлиш и ее брата Финнеаса О'Коннелла, которые создали заглавную песню фильма. В числе приглашенных на премьеру также были медицинские работники и военнослужащие.





Кейт Миддлтон и Дэниел Крейг





Кейт Миддлтон с Билли Айлиш и ее братом Финнеасом О'Коннеллом





Леа Сейду, Кейт Миддлтон и Дэниел Крейг









Кейт Миддлтон и Лашана Линч





Перед премьерой воинское звание получил и Дэниел Крейг. Ему присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании — такое же носит и его экранный герой. Напомним, что "Не время умирать" — последний фильм, в котором в роли Бонда зритель увидит Крейга. Впервые актер сыграл этого культового персонажа еще в 2006 году в фильме "Казино Рояль". Всего в карьере Крейга пять фильмов бондианы, причем изначальный контракт был заключен на четыре фильма. Сначала актер категорически отказывался от его продления, но в итоге согласился сыграть еще в одном фильме.





Кто заменит его теперь, до сих пор достоверно неизвестно, а в прессе обсуждают несколько кандидатур, в том числе Идриса Эльбу, Тома Харди и Тома Хиддлстона. Не исключено, что Бонда сыграет и женщина. По крайней мере, в новом фильме, когда Джеймс Бонд отошел от дел, легендарный код 007 наследует секретный агент Номи, которую сыграла Лашана Линч.





Принц Чарльз и Кейт Миддлтон

История создания картины "Не время умирать" получилась не менее драматичной, чем приключения самого агента. Работать над лентой должны были режиссер Дэнни Бойл и сценарист Джон Ходж, но в 2018 году оба покинули проект из-за творческих разногласий в команде. Из-за этого начало съемок пришлось отложить до 2019 года. Трудности возникли и с прокатом — изначально премьера была запланирована на апрель 2020 года, но все мероприятия пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Но теперь поклонники наконец смогут увидеть долгожданный фильм. В кинотеатрах России лента выйдет 7 октября.









Надя Бесчетникова