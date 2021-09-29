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Кто послужил прототипом героини «Гусарской баллады»

Кто послужил прототипом героини «Гусарской баллады»

00:37  Автор: Анна Шушкина



215 лет назад, 29 сентября 1806 года молодая гражданка Российской империи Надежда Дурова, взяв мужское имя, присоединилась к казачьему полку.

На следующий день после своего 23-летия Надежда Дурова — дочь сарапульского городничего, обрезав косы и надев казачью форму, предстала перед начальством казачьего полка как 17-летний Александр Андреевич Соколов.

Послужив в казаках, Дурова завербовалась юнкером в уланский полк, участвовала в войнах с Францией в 1806 году и 1812-1814 годах, где отличилась храбростью и мужеством в сражениях. За ратные подвиги получила Георгиевский крест и была произведена в корнеты.

В начале 1808 года кавалерист-девица удостоилась аудиенции у императора Александра I. Государь, узнав, что она — женщина, был поражен самоотверженным желанием барышни служить Родине на военном поприще. Он внял её просьбам, разрешив остаться в армии в чине корнета гусарского полка и продолжить службу, правда уже под именем Александра Андреевича Александрова — производным от его собственного.

День 29 сентября в истории


Только в 1816 году, уступив просьбам отца, Надежда вышла в отставку с чином штабс-ротмистра и пенсионом. Она постоянно ходила в мужском костюме и сердилась, когда обращались к ней, как к женщине. Надежда Андреевна Дурова является первой в России женщиной-офицером. Помимо этого, она проявила себя как талантливая писательница — стала автором  мемуарных «Записок кавалерист-девицы», приключенческих романов и повестей. Надежда Дурова послужила прототипом Шурочки Азаровой — героини пьесы Александра Гладкова «Давным-давно» и фильма Эльдара Рязанова «Гусарская баллада».



#история


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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