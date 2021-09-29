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Лаки Блю Смит станет отцом в третий раз

Лаки Блю Смит станет отцом в третий раз

23-летний манекенщик Лаки Блю Смит и его 25-летняя жена модель Нара Пеллман снова готовятся к пополнению в семье — пара сообщила, что ждет ребенка. Супруги поделились в своих соцсетях фотографиями, на которых Нара запечатлена с округлившимся животом.



Мальчик или девочка? Не могу дождаться встречи с тобой, С.

— написал Лаки Блю Смит, оставив лишь небольшой намек на имя младенца. Пол малыша он называть не стал, хотя сказал, что знает его.

Он также отметил, что ребенок появится на свет в январе.

Первый общий ребенок пары появился на свет год назад. У супругов родилась девочка, которую они назвали Рамбл Хани. У манекенщика также есть четырехлетняя дочь Гравити от бывшей возлюбленной, модели Сторми Бри. Опеку над дочкой пара разделила поровну. По словам Лаки Блю Смита, у Нары с его старшей дочкой сложились прекрасные отношения. Гравити в своих соцсетях он не показывает, так как говорит, что не хочет, чтобы ее жизнь стала достоянием общественности.

Раньше я постил ее фото, но потом решил, что это больше не имеет смысла. Я хочу, чтобы это было ее решением,— отмечал он.


Лаки Блю Смит с дочерью Рамбл Хани
Нара Пеллман и Лаки Блю Смит с дочерью Рамбл Хани

Нара Пеллман и Лаки Блю Смит поженились в феврале 2020 года. Вскоре они сообщили о беременности Нары.

Модельную карьеру Лаки Блю Смит начал в 12-летнем возрасте. Сейчас на его счету участие в модных показах Versace, Marc Jacobs и Dolce & Gabbana, съемки в японском Vogue Hommes и работа с Кельвином Кляйном и Томом Фордом.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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