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Лунный день сегодня 29 сентября 2021 года

Лунный день сегодня 29 сентября 2021 года

Сентябрь подходит к концу, и завершить его на позитивной ноте помогут рекомендации астрологов. Их советы помогут использовать энергию ночного светила себе во благо и зарядиться удачей на весь день.


Среда будет довольно благоприятным днем, когда важно оставаться активными, чтобы не упустить приятных перспектив. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на привлечение позитивных мыслей, чтобы капризная осенняя погода не стала причиной грусти, тоски и откладывания важных дел в долгий ящик.

Фаза Луны: 23 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны в созвездии Рака. День обещает быть насыщенным на события, и для того, чтобы они были позитивными, важно верить в свой успех и не бояться трудностей.

Магнитные бури 29 сентября: в среду будут ощущаться отголоски магнитной бури, прошедшей накануне, поэтому астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии, чтобы не отменять планы из-за недомогания.

Что принесет удачу сегодня


активность;
позитивный настрой;
уверенность;
общение;
завершение текущей работы;
оздоровление;
романтика.

Что отпугнет успех в этот день


сомнения;
кредитование;
грусть;
инфантильность.

Домашние дела по лунному календарю

Под влиянием созвездия Рака, энергетика которого прекрасно сочетается с этой фазой Луны, астрологи рекомендуют делать влажную уборку. Водная стихия сегодня сильна, поэтому рутинную работу по дому можно превратить в ритуал по привлечению богатства, если помыть пол заговоренной водой. В этот день многие стремятся к уюту, а значит, настало время для создания гармоничной атмосферы в своем жилище. Для этого прекрасно подойдут новые интерьерные решения: картины, постеры, вазы и иные вещицы, которые создают в доме комфорт.

Что надеть в эту среду

Среда пройдет удачно, если выбрать одежду по настроению. В этот день оптимизм просто необходим, и создать себе хорошее настроение будет проще благодаря ярким расцветкам. Осень в разгаре, и у нее можно позаимствовать идеи для нарядов: яркие желтые, бордовые, оранжевые расцветки помогут привлечь позитивные перемены, а украшения из золота добавят решительности. В качестве талисманов на этот день подойдут обсидиан, малахит и яшма.


Настроение и здоровье в 23 лунный день

Настроение в этот день могут испортить хандра и безынициативность, а также влияние солнечных ветров. Справиться с недомоганиями помогут советы народной медицины, а для хорошего настроения нет ничего лучше, чем общение с позитивно настроенными людьми. Астрологи рекомендуют обходить стороной тех, кто излучает негатив, чтобы не становиться жертвами токсичных личностей и не портить себе настроение.

Любовь и общение 29 сентября

Среда — прекрасное время для проявления искренних чувств. Для влюбленных пар наступает момент истины, когда можно решиться на откровенные признания и вывести отношения на новый уровень. Одиноким сердцам не стоит засиживаться в четырех стенах: в обществе будет проще познакомиться с новыми интересными людьми, а также привлечь любовь. Успеха в этот день добьются те, кто искренен и уверен в своих действиях.

Финансы и работа по лунному календарю

В среду астрологи рекомендуют отказаться от кредитования и иных долговых обязательств. Убывающая Луна — лучшее время, чтобы избавиться от проблем с деньгами, и новые займы никак не помогут выйти из тупика. Что касается работы, то в этот день нет препятствий для завершения текущих дел и планирования, которое поможет не упустить ничего важного и начать новый месяц с успехов.

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По материалам: dailyhoro.ru

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