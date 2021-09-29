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Молодые родители Кит Харингтон и Роуз Лесли на прогулке в Нью-Йорке

Молодые родители Кит Харингтон и Роуз Лесли на прогулке в Нью-Йорке

В начале года звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. С этого момента жизнь пары сильно изменилась: теперь она в основном крутится вокруг их маленького сына. Однако иногда молодые родители все же оставляют малыша на попечение нянь, чтобы провести время только вдвоем.


Роуз Лесли и Кит Харингтон

Так, вчера звездные супруги попали в объективы папарацци во время очередной прогулки по Нью-Йорку. Кит крепко держал возлюбленную за руку и внимательно смотрел по сторонам, когда они вместе переходили улицу. Пара вышла из дома, одевшись в стиле casual: на них обоих были простые джинсы и футболки. Вместе Кит и Роуз наслаждались теплым осенним днем.


Напомним, что недавно Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые после рождения сына появились на светском мероприятии. В середине сентября супруги посетили Met Gala и стали одной из самых эффектных пар вечера. К слову, из декрета Роуз вышла уже давно: всего через четыре месяца после появления малыша на свет она приступила к съемкам в новом проекте.


Пара пока не спешит делиться подробностями о сыне и даже скрывает от прессы его имя. Однако недавно Кит все же дал редкое интервью, в котором поделился радостями отцовства. По словам актера, он стал чувствовать себя совершенно иначе, когда сам стал папой. Теперь он наслаждается каждой минутой, проведенной рядом с сыном, и все еще привыкает, что теперь их в семье трое.

Я думаю, что больше всего меня удивляет в отцовстве то, что вы теперь единое целое, вы трое, и вам нужно найти совершенно новую динамику. Я каждый день вижу, как он растет и меняется. Как это меняет тебя? Это действительно прекрасно,

— рассуждает Кит.

Роуз Лесли и Кит Харингтон познакомились на съемочной площадке сериала "Игра престолов" в 2012 году. Пара неоднократно расставалась и вновь сходилась, пока в 2018 году не сыграла пышную свадьбу в Шотландии.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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