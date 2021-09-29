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Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя москвичей в ночное время

Мосгордума поддержала законопроект о санкциях за нарушение покоя москвичей в ночное время

Мосгордума в ходе первого после летнего перерыва заседания поддержала предложенный мэром Москвы Сергеем Собяниным проект закона об усилении ответственности за нарушение тишины в ночное время водителями автомобилей, мотоциклов, квадроциклов.

Законопроектом предполагается закрепить в законе города Москвы №42 "Соблюдение покоя граждан и тишины в городе Москве" запрет на использование автомобилей или мототранспортных средств, в том числе с полностью или частично демонтированными, модифицированными, непредусмотренным изготовителем способом, системами выпуска отработавших газов двигателей, если они нарушают тишину и покой граждан в ночное время. И отнести к защищаемым территориям территорию улично-дорожной сети города Москвы для случаев нарушения тишины и покоя при использовании транспортных средств.

Доказательством нарушения станут как фото-, киносъемка, видеозапись и фотофиксация, так и данные шумомеров. Дела о данных административных правонарушениях, если они зафиксированы работающими в автоматическом режиме шумомерами, будут рассматриваться в особом порядке без составления протокола. 

За нарушение покоя и тишины граждан с 23.00 до 07.00 с использованием звуковоспроизводящих устройств или устройств звукоусиления, установленных на транспортных средствах, предусмотрены штрафы в размере: 5 тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей для юридических лиц.

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По материалам: uposters.ru

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