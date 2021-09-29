Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль видеоконтента в образовании и воспитании

На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль видеоконтента в образовании и воспитании

На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль видеоконтента в образовании и воспитании

В Тюмени завершился IV Международный форум «Кинопедагогика», объединивший экспертов, педагогов, студентов педвузов и специалистов в области медиа. 

Они обсуждали потенциал использования видеоконтента в образовательном и воспитательном процессе, а также опыт внедрения такого формата в других странах. 

«Если мы что-то хотим рассказать и привить детям, это можно сделать через кино и мультфильмы, а также через любое другое видео. С их помощью мы можем сформировать у ребенка те или иные ценности. И спасибо форуму за возможность это обсудить», – рассказала Александра Снидко, заместитель директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО. 

В рамках IV Международного форума «Кинопедагогика» педагоги познакомились с актуальными кинопрактиками в образовательном процессе, приняли участие в мастер-классах и дискуссиях с экспертами в области кино. А эксперты, в свою очередь, получили обратную связь от педагогов.  

IV Международный форум «Кинопедагогика» проходил в рамках VIII Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс», организованного Фондом развития творчества «Жизнь и Дело», Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Ассоциацией кинопедагогов «Образ», Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики России, Профсоюзом работников образования. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения РФ, Правительства Тюменской области, программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». 
 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Возбудитель малярии научился скрываться от диагностических тестов
Возбудитель малярии научился скрываться от диагностических тестов
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 сентября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 сентября 2021 года
На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль видеоконтента в образовании и воспитании
На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль
В подмосковном Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах»
В подмосковном Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в
"Болезнь слишком коварная": экс-солистке "Ленинграда" нужна срочная пересадка печени за 10 миллионов
"Болезнь слишком коварная": экс-солистке
Лунный день сегодня 29 сентября 2021 года
Лунный день сегодня 29 сентября 2021 года
Лаки Блю Смит станет отцом в третий раз
Лаки Блю Смит станет отцом в третий раз
Черный чай лучше зеленого справляется с окислительным стрессом в кровеносных сосудах
Черный чай лучше зеленого справляется с окислительным стрессом в
Таро-прогноз на октябрь 2021 года
Таро-прогноз на октябрь 2021 года
Федор Бондарчук впервые рассказал об их с Паулиной Андреевой сыне
Федор Бондарчук впервые рассказал об их с Паулиной Андреевой сыне
"Газпром" остановил продажи газа на 2022 год
"Газпром" остановил продажи газа на 2022 год
Модная битва: Кристен Стюарт против Дженны Дьюэнн
Модная битва: Кристен Стюарт против Дженны Дьюэнн

Топ на сегодня

В Белгородской области начал работу второй центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Белгородской области начал работу второй центр цифрового
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель, Елена Перминова и другие на показе Dior
Неделя моды в Париже: Наталья Водянова и Антуан Арно, Дева Кассель,
Назначение гибкой сильфонной подводки
Назначение гибкой сильфонной подводки
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала о своих планах после расставания с Илоном Маском
"Создам лесбийскую космическую коммуну": Граймс рассказала
Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад
Американец два года мочился фекалиями и эякулировал через зад

Еще по теме

100 педагогов Новгородской области обучатся применению аддитивных технологий в образовательном процессе
Учителя России и Беларуси соберутся на Международном образовательном форуме
Актив профсоюзной молодежи ДНР познакомился с лидерами российских партий на форуме в РФ
Глебова: гуманитарное сотрудничество - важный фактор международной политики