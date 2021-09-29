На IV Международном форуме «Кинопедагогика» обсудили роль видеоконтента в образовании и воспитании

В Тюмени завершился IV Международный форум «Кинопедагогика», объединивший экспертов, педагогов, студентов педвузов и специалистов в области медиа.

Они обсуждали потенциал использования видеоконтента в образовательном и воспитательном процессе, а также опыт внедрения такого формата в других странах.

«Если мы что-то хотим рассказать и привить детям, это можно сделать через кино и мультфильмы, а также через любое другое видео. С их помощью мы можем сформировать у ребенка те или иные ценности. И спасибо форуму за возможность это обсудить», – рассказала Александра Снидко, заместитель директора Института изучения детства, семьи и воспитания РАО.

В рамках IV Международного форума «Кинопедагогика» педагоги познакомились с актуальными кинопрактиками в образовательном процессе, приняли участие в мастер-классах и дискуссиях с экспертами в области кино. А эксперты, в свою очередь, получили обратную связь от педагогов.

IV Международный форум «Кинопедагогика» проходил в рамках VIII Международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль Плюс», организованного Фондом развития творчества «Жизнь и Дело», Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Ассоциацией кинопедагогов «Образ», Ассоциацией кинообразования и медиапедагогики России, Профсоюзом работников образования. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства просвещения РФ, Правительства Тюменской области, программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

