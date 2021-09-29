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"Не забочусь, чтобы актеру было приятно": порнозвезда раскрыла, чем отличается минет в кино для взрослых от реального

"Не забочусь, чтобы актеру было приятно": порнозвезда раскрыла, чем отличается минет в кино для взрослых от реального

35-летняя американская порноактриса Ларкин Лав поделилась секретами своего мастерства. Звезда раскрыла, чем отличается минет в кино для взрослых от реального, сообщает портал Sport24.

"То, как я делаю это дома с любимым, радикально отличается от съемок. Дома я делаю все гораздо резче и сложнее", — признается Ларкин Лав.

По словам обладательницы выдающихся форм, во время съемок важно оставаться сексуальной перед оператором.

"На камеру мне важно, чтобы лицо было красивым и не было тройного подбородка, я не подворачиваю губы и совершенно не забочусь о том, чтобы актеру было приятно. На камеру важен ракурс, а также чтобы было видно мой маникюр <...> Дома ты вообще об этом не задумываешься", — отметила звезда.

Как писал ранее NEWSTES, на Pornhub набирают популярность лекции по математике преподавателя из Тайваня.

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По материалам: uposters.ru

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