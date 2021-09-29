Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 29 сентября 2021 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз на каждый день — это отличный помощник для людей, которые хотят держать свою жизнь под контролем. Эксперты рассказали о том, какое число сегодня у руля и чем это чревато для нас с вами.

В этот день будет очень везти самым активным и энергичным людям. Это очень важный день, в который нельзя унывать и бросать начатые ранее дела. Старайтесь верить в себя, ведь числа на нашей стороне.

Число-покровитель 29 сентября 2021 года

Прежде всего необходимо узнать, какое число является главенствующим и самым сильным. Для этого складываем все цифры даты и прибавляем к ним порядковый номер дня недели, то есть 3: 2+9+0+9+2+0+2+1+3=28. 2+8=10. 1+0=1.

Слова, которые символизируют число 1, — победа, общение, доброта, взаимопомощь. Сегодня полезно начинать новые дела, оказывать поддержку друзьям и близким, заниматься шопингом. Единица любит, когда люди берутся за что-то новое. Велика вероятность, что новые дела, начатые сегодня, обретут успех в будущем. Единица — это не про эгоизм или уединение. Наоборот, это число общения и новых знакомств. Главный символ дня — пламя, олицетворяющее нескончаемую мотивацию и желание сделать свою жизнь лучше.





События 29 сентября из прошлого

29 сентября 1399 года английский король Ричард II отрекся от престола. Единица сегодня постарается не дать нам сдаться под натиском проблем. Наоборот, она усилит нашу веру в себя, поможет избавиться от сомнений.

29 сентября 1515 года Швейцария и Франция подписали Вечный мир. Единица одобряет стремление людей к поискам компромиссов и к примирению. Даруйте прощение тем, кто вам обидел и просите о прощении тех, кого обидели вы.

29 сентября 1650 года было открыто первое в мире брачное агентство. Сегодня можно и даже нужно искать вторую половинку. Делайте это как в реальной жизни, так и в социальных сетях.

29 сентября 1913 года французский летчик Морис Прево поставил новый рекорд скорости для самолетов. В тот же день, но в 1916 году Джон Рокфеллер стал первым человеком, чье состояние достигло 1 миллиарда долларов. Это день, когда и вы можете поставить какой-то рекорд или стать лучшими в каком-то деле. Важно лишь наличие желание и веры в себя.

Советы нумерологов на эту среду

Это идеальный день для романтики, любви, встреч с друзьями. Не бойтесь посвящать этому все свободное время.

Яркие и позитивные эмоции этого дня останутся в нашей памяти на очень долгий срок. Это отличное время для совместных дел с родственниками и второй половинкой.

Сегодня можно смело отправляться в путешествия, командировки. Единица благоволит людям, которые находятся в дороге.

Первое впечатление о том или ином человеке будет самым правильным. Дело в том, что Единица усилит наше шестое чувство, которое поможет заранее понять, принесет нам новый человек счастье или неудачи.

Старайтесь не отклоняться от стандартного распорядка дня. Не рискуйте сегодня, изменяя расписание дел. Это может внести хаос в вашу жизнь, сбить вас с пути.

Талисманы удачи на 29 сентября

Самый лучший талисман — золотые украшения. Особенно полезными они будут для тех из нас, кто активно занимается делами и имеет много нерешенных задач и проблем на работе, в бизнесе и дома. Золото даст необходимый уровень мотивации.

Красный и белый цвета в одежде. Можно комбинировать эти оттенки, но лучше разбавить их черным. Белый поможет в общении, а красный укрепит вашу веру в себя.