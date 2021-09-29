Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и другие на премьере фильма "Бондарчук. Battle"
Вчера в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера документального фильма Дениса Катаева и Антона Желнова "Бондарчук. Battle". Картина посвящена жизни и творчеству известного советского режиссера Сергея Бондарчука.
Показ посетили представители известной семьи: сын мэтра Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой и сыном от Светланы Бондарчук Сергеем, и его внук Константин Крюков с женой Алиной. Увидеть фильм первыми съехалась и столичная тусовка. В числе гостей вечера были Ксения Собчак и Константин Богомолов, Тина Канделаки, Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Софико Шеварднадзе, Наталья Максимова, Филипп Янковский и многие другие.
До начала кинопоказа развлечений тоже хватало — и речь не о баре. Собравшиеся могли вживую наблюдать хэппенинг "Встреча Ксении Собчак и Тины Канделаки", который, впрочем, быстро перешел в перформанс. Давно не ладящие друг с другом знаменитости мило пообщались, увековечили перемирие в сторис и даже скрепили его светским поцелуем в щеку. Кто к кому первый теперь пойдет на интервью, правда, похоже еще не решили. Напомним, что причина ссоры когда-то давно по слухам была в мужчине — якобы Ксения приревновала Тину к Сергею Капкову, с которым тогда встречалась. Недавно эту версию подтвердила и сама Тина.
Смотреть, как война переходит в мир прямо в фойе, многие, может быть, были бы готовы еще долго, но пора было идти в зал, где начинался показ. Фильм охватывает послевоенный период и эпоху "оттепели" — именно в эти годы были сняты "Судьба человека" и "Война и мир", одни из главных работ в фильмографии Сергея Бондарчука. Однако создатели фильма поставили себе задачу рассмотреть личность Бондарчука с самых разных ракурсов, ведь он был не только постановщиком масштабных батальных сцен, но и автором камерных драм, был признан на государственном уровне в СССР и при этом сумел поработать на Западе.
Документальный фильм был снят еще в 2020 году к 100-летию со дня рождения Сергея Бондарчука, но из-за пандемии коронавируса светская премьера сместилась. Столица, правда, шла уже "вторым экраном". Впервые картину показали на новом фестивале "Сезоны" в Геленджике.
Безусловно, я давно думал сделать картину к этой дате, но понимал, что в это же время появятся разнообразные фильмы о фигуре отца на каналах у моих знакомых и друзей. В голове сидела одна фраза: "разбить стереотипы". Первую встречу я провел с Антоном: рассказал ему про фигуру Бондарчука, он взял время на подумать и спустя некоторое время вернулся со своим соавтором Денисом Катаевым. И вот мы стоим на этой сцене, и я представляю фильм, за который я Антона с Денисом благодарю,
— сказал со сцены Федор Бондарчук, который выступил продюсером картины.
Интересно, выдал ли уже свою рецензию на фильм шестимесячный сын Федора и Паулины Иван. Ведь вчера Бондарчук признался, что уже разговаривает с ним, потому что "мальчик умненький" — уточнил, правда, что пока эта коммуникация ведется глазами.
Сергей Бондарчук окончил актерский факультет ВГИКа в 1948 году, и его карьера стартовала весьма успешно. Уже в 31 год в 1952 году он сразу стал народным артистом СССР. Фильм "Тарас Шевченко", где он сыграл главную роль, очень понравился Иосифу Сталину.
В 1959 году Бондарчук дебютировал как режиссер и снял фильм "Судьба человека", который также имел успех, был показан на многих зарубежных фестивалях и получил ряд призов. Актерскую карьеру при этом он не бросал, продолжая сниматься в том числе и в своих фильмах. Например, в "Судьбе человека" он исполнил главную роль Андрея Соколова, а в "Войне и мире" сыграл Пьера Безухова.
Экранизация романа Л.Н. Толстого является, бесспорно, самым масштабным проектом в фильмографии Бондарчука. Всех тогда впечатлили грандиозные батальные сцены и огромное количество массовки, задействованной в фильме. Фильм стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".
Международный успех Бондарчука поспособствовал тому, что он был одним из немногих, кому было разрешено работать за границей, в том числе и в капиталистических странах за "железным занавесом". Так, еще в 1960 году он сыграл у известного итальянского режиссера Роберто Росселлини в фильме "В Риме была ночь". В 1970 году в Италии в качестве режиссера он снял фильм "Ватерлоо".
Бондарчук был трижды женат. И самым крепким оказался последний брак с Ириной Скобцевой. Они познакомились в 1955 году на съемках фильма "Отелло", а в 1959 год поженились. Вместе они прожили 35 лет до самой смерти Бондарчука в 1994 году. В этом браке родились сын Федор и дочь Алена. Для Скобцевой съемки в этом документальном фильме стали последними в жизни (актриса умерла в октябре 2020 года).