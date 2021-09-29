Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Ксения Собчак, Тина Канделаки и другие на премьере фильма "Бондарчук. Battle"

Вадим Карасев

Вчера в московском кинотеатре "Художественный" состоялась премьера документального фильма Дениса Катаева и Антона Желнова "Бондарчук. Battle". Картина посвящена жизни и творчеству известного советского режиссера Сергея Бондарчука.

Показ посетили представители известной семьи: сын мэтра Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой и сыном от Светланы Бондарчук Сергеем, и его внук Константин Крюков с женой Алиной. Увидеть фильм первыми съехалась и столичная тусовка. В числе гостей вечера были Ксения Собчак и Константин Богомолов, Тина Канделаки, Надежда Оболенцева, Софья Капкова, Илья Стюарт и Светлана Устинова, Софико Шеварднадзе, Наталья Максимова, Филипп Янковский и многие другие.





Паулина Андреева и Федор Бондарчук





Константин Богомолов и Ксения Собчак





Паулина Андреева





Ксения Собчак









Тина КанделакиНаталья ИоноваСофья Капкова





Надежда ОболенцеваФедор Бондарчук и Филипп Янковский





Филипп ЯнковскийКонстантин БогомоловНаталья Максимова





Константин и Алина Крюковы

До начала кинопоказа развлечений тоже хватало — и речь не о баре. Собравшиеся могли вживую наблюдать хэппенинг "Встреча Ксении Собчак и Тины Канделаки", который, впрочем, быстро перешел в перформанс. Давно не ладящие друг с другом знаменитости мило пообщались, увековечили перемирие в сторис и даже скрепили его светским поцелуем в щеку. Кто к кому первый теперь пойдет на интервью, правда, похоже еще не решили. Напомним, что причина ссоры когда-то давно по слухам была в мужчине — якобы Ксения приревновала Тину к Сергею Капкову, с которым тогда встречалась. Недавно эту версию подтвердила и сама Тина.





Надежда Оболенцева, Сергей Капков и Тина Канделаки





Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Константин и Алина Крюковы, Сергей Бондарчук





Надежда Оболенцева, Федор Бондарчук, Оксана Бондаренко, Галина Агапова, Софья КапковаКонстантин Богомолов, Филипп Янковский, Федор Бондарчук





Ольга Слуцкер, Галина Агапова, Наталья ИоноваАлександр Паль, Резо Гигинеишвили, Софья Капкова, Александр Молочников

Смотреть, как война переходит в мир прямо в фойе, многие, может быть, были бы готовы еще долго, но пора было идти в зал, где начинался показ. Фильм охватывает послевоенный период и эпоху "оттепели" — именно в эти годы были сняты "Судьба человека" и "Война и мир", одни из главных работ в фильмографии Сергея Бондарчука. Однако создатели фильма поставили себе задачу рассмотреть личность Бондарчука с самых разных ракурсов, ведь он был не только постановщиком масштабных батальных сцен, но и автором камерных драм, был признан на государственном уровне в СССР и при этом сумел поработать на Западе.





Светлана Устинова и Илья Стюарт





Наталья МаксимоваНаталья ИоноваНаталья Гольденберг





Антон Желнов и Денис Катаев





Софико Шеварднадзе и Дарья ЗлатопольскаяКристина ЛевиеваСветлана УстиноваРезо Гигинеишвили и Александр ПальВадим Верник





Ида и Владимир Кехман

Документальный фильм был снят еще в 2020 году к 100-летию со дня рождения Сергея Бондарчука, но из-за пандемии коронавируса светская премьера сместилась. Столица, правда, шла уже "вторым экраном". Впервые картину показали на новом фестивале "Сезоны" в Геленджике.

Безусловно, я давно думал сделать картину к этой дате, но понимал, что в это же время появятся разнообразные фильмы о фигуре отца на каналах у моих знакомых и друзей. В голове сидела одна фраза: "разбить стереотипы". Первую встречу я провел с Антоном: рассказал ему про фигуру Бондарчука, он взял время на подумать и спустя некоторое время вернулся со своим соавтором Денисом Катаевым. И вот мы стоим на этой сцене, и я представляю фильм, за который я Антона с Денисом благодарю,

— сказал со сцены Федор Бондарчук, который выступил продюсером картины.





Федор Бондарчук и Кирилл СеребренниковАлексей АграновичАлиса ХазановаИгорь УгольниковЕвгения МиловаКсения СобчакАлександр МолочниковДенис Катаев, Галина Агапова, Надежда Оболенцева и Антон ЖелновАлексей КиселевЮрате Гураускайте

Интересно, выдал ли уже свою рецензию на фильм шестимесячный сын Федора и Паулины Иван. Ведь вчера Бондарчук признался, что уже разговаривает с ним, потому что "мальчик умненький" — уточнил, правда, что пока эта коммуникация ведется глазами.

Сергей Бондарчук окончил актерский факультет ВГИКа в 1948 году, и его карьера стартовала весьма успешно. Уже в 31 год в 1952 году он сразу стал народным артистом СССР. Фильм "Тарас Шевченко", где он сыграл главную роль, очень понравился Иосифу Сталину.





Александр МамутАлександр КибовскийАркадий НовиковВалерия РоднянскаяОксана БондаренкоСофья Капкова и Галина АгаповаГалина АгаповаОльга СлуцкерФедор Бондарчук и Ольга СлуцкерФедор Бондарчук и Сергей Капков

В 1959 году Бондарчук дебютировал как режиссер и снял фильм "Судьба человека", который также имел успех, был показан на многих зарубежных фестивалях и получил ряд призов. Актерскую карьеру при этом он не бросал, продолжая сниматься в том числе и в своих фильмах. Например, в "Судьбе человека" он исполнил главную роль Андрея Соколова, а в "Войне и мире" сыграл Пьера Безухова.

Экранизация романа Л.Н. Толстого является, бесспорно, самым масштабным проектом в фильмографии Бондарчука. Всех тогда впечатлили грандиозные батальные сцены и огромное количество массовки, задействованной в фильме. Фильм стал лауреатом премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Международный успех Бондарчука поспособствовал тому, что он был одним из немногих, кому было разрешено работать за границей, в том числе и в капиталистических странах за "железным занавесом". Так, еще в 1960 году он сыграл у известного итальянского режиссера Роберто Росселлини в фильме "В Риме была ночь". В 1970 году в Италии в качестве режиссера он снял фильм "Ватерлоо".









Бондарчук был трижды женат. И самым крепким оказался последний брак с Ириной Скобцевой. Они познакомились в 1955 году на съемках фильма "Отелло", а в 1959 год поженились. Вместе они прожили 35 лет до самой смерти Бондарчука в 1994 году. В этом браке родились сын Федор и дочь Алена. Для Скобцевой съемки в этом документальном фильме стали последними в жизни (актриса умерла в октябре 2020 года).





Надя Бесчетникова