Пьяный мужчина заблудился в лесу и отправился искать самого себя

Вадим Карасев

В Турции 50-летний Бейхан Мутлу заблудился в лесу после возлияний с друзьями, с которыми он отдыхал. При этом нетрезвый мужчина в конце концов присоединился к поискам самого себя, сообщает LADbible.

Друзья не смогли найти ушедшего в чащу мужчину и приняли решение вызвать полицию, приславшую поисковый отряд. К нему вскоре присоединились местные жители и волонтеры, которые стали прочесывать лес и выкрикивать имя заплутавшего.



Через некоторое время к группе присоединился мужчина, удивившийся, когда команда вновь стала выкрикивать имя Мутлу. "Подождите, а кого мы вообще ищем? Бейхан Мутлу — это я", - заявил Бейхан.

Как оказалось, пропавший мужчина принялся искать в составе отряда самого себя. Пораженные друзья турка обрадовались, узнав, что их товарищ цел и невредим.

Полицейские после составления отчета о прекращении поисковой операции доставили Мутлу домой.

Как писал NEWSTES, ранее блогер заблудился в лесу, снимая видео о том, как не заблудиться в лесу.