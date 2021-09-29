Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube за блокировку каналов RT

11:03 Автор: Иван Рощепий

Источник: Интерфакс

Если видеохостинг YouTube не разблокирует каналы RT, ему может грозить блокировка. Об этом говорится в обращении Роскомнадзора в компанию Google, которая владеет сервисом, пишет «Интерфакс».

Ранее YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Причиной якобы стало нарушение правил площадки в отношении ложной информации о коронавирусе, а также условий использования сервиса. Позднее в МИД РФ заявили, что предложат компетентным ведомствам принять ответные меры против немецких СМИ.

МИД России предложит принять меры против немецких СМИ после блокировки каналов RT

В письме Роскомнадзора говорится, что действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ. Ведомство отметил, что видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания.

Отмечается, что по закону за такие действия «интернет-ресурс может быть признан причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включен в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора». Если же оно будет проигнорировано, то компании грозит штраф до одного миллиона рублей, а при повторном отказе — до трёх миллионов.

#санкции #IT

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