Роскошное жилье чиновников предложили отдавать многодетным семьям

Вадим Карасев

Совет при президенте России по совершенствованию гражданского законодательства предложил отдавать многодетным семьям роскошное жилье, изымаемое у чиновников в рамках борьбы со взятками, пишет "Российская газета".

На отзыв в совет был направлен пакет законопроектов, в которых предлагается продавать изъятую недвижимость на торгах. Роскошными в документах называются дома и квартиры площадью более 100 квадратных метров, рыночная цена такого жилья должна быть в два раза и более выше средней стоимости по конкретному региону.

Сейчас подобные объекты передаются в жилищный фонд социального использования. Технически в них можно расселить очередников, но сторонники реализации этого имущества через аукционы полагают, что льготникам оно не нужно — содержать его слишком дорого.

Однако представители совета с таким мнением не согласились. Просторные квартиры вполне подойдут многодетным семьям, а в изъятых усадьбах можно открывать социальные учреждения, например школы, детские сады и дома творчества, считают в консультативном органе при президенте России. По словам экспертов, если больше людей, стоящих на очереди, начнут получать такое жилье, борьбу с коррупцией можно будет назвать успешной.

Ранее Ruposters писал, что юрист по недвижимости предостерег россиян от приобретения квартир у чиновников.